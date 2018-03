Poľská centrálna banka zlepšila prognózu rastu ekonomiky tento rok na vyše 4 %

dnes 11:31 -

Poľská centrálna banka výrazne zlepšila prognózu rastu ekonomiky v tomto aj budúcom roku. Naopak, odhad v oblasti inflácie v porovnaní s predchádzajúcimi prognózami skresala.

Národná banka Poľska v týchto dňoch oznámila, že v roku 2018 očakáva hospodársky rast na úrovni 4,2 %. Pôvodne počítala s tohtoročným rastom ekonomiky o 3,6 %. Zároveň dodala, že v roku 2019 by poľská ekonomika mala vzrásť o 3,8 %, zatiaľ čo predchádzajúci odhad poukazoval na rast o 3,3 %.

V prípade inflácie však banka uviedla, že tento rok ju predpokladá na úrovni 2,1 %. V novembrovej prognóze odhadovala tohtoročnú infláciu na úrovni 2,3 %. V roku 2019 by sa miera inflácie mala zrýchliť na 2,7 % a v roku 2020 na 3 %.

Takýto vývoj podľa ekonómov znamená, že na zvýšenie úrokových sadzieb si bude potrebné ešte počkať. Očakávajú, že k prvému zvýšeniu by mohlo dôjsť najskôr v roku 2019. Vedenie centrálnej banky však naznačilo, že by to malo byť ešte neskôr.