Poisťovňa Dôvera zostavila rebríček zdravotníckych zariadení za rok 2017

dnes 11:31 -

Na základe výpovedí viac ako 6 300 pacientov, ktorí sa v minulom roku liečili v niektorej zo slovenských nemocníc, zostavila zdravotná poisťovňa Dôvera už po dvanásty raz rebríček zdravotníckych zariadení. V kategórii fakultných nemocníc zvíťazila Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica. Z pohľadu všeobecných nemocníc sa víťazom stala Nemocnica svätého Michala. Prvé miesto v kategórii špecializovaných ústavov získal Onkologický ústav sv. Alžbety, v kategórii ostatných nemocníc obsadila prvú priečku TETIS, s.r.o. (špecializovaná detská rehabilitačná nemocnica).

Ako objasnil na tlačovej konferencii generálny riaditeľ Dôvery Martin Kultan, štandardne najvyššie známky pacienti udeľovali personálu za jeho starostlivosť, nasleduje spokojnosť s informovanosťou.

Najprísnejšie hodnotenie opäť dostala spokojnosť s takzvanými hotelovými službami, teda s jedlom, ubytovaním a upratovaním. "Žiadny z oslovených pacientov nehodnotil odbornosť lekárov alebo použité liečebné metódy. Avšak kvalitu ubytovania, prístup personálu a stav po prepustení vie dobre posúdiť každý pacient. Subjektívna spokojnosť pacientov je jeden z dôležitých ukazovateľov, na ktorý sa pozeráme pri uzatváraní zmlúv s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti," poznamenal Kultan. Pacienti hodnotili nemocnice ako v škole, teda známkami od jedna po päť.

V kategórii fakultných nemocníc druhé miesto obsadila Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica, za ňou nasledovala Detská fakultná nemocnica Košice. V rámci všeobecných nemocníc druhú pozíciu obsadila Ľubovnianska nemocnica, n.o., na tretej priečke skončila Nemocnica arm. generála L. Svobodu Svidník, a.s.

Podľa rebríčka zdravotnej poisťovne Dôvera druhé miesto v kategórii špecializovaných ústavov obsadil Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. a tretie miesto získal Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. V kategórii ostatných nemocníc druhé miesto obsadil Národný ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb n.o. Dolný Smokovec, za ním nasledovalo Mammacentrum sv. Agáty Banská Bystrica, a. s.