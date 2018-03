To, čo obyčajne funguje, môže v abnormálnom prostredí zlyhať

Zdroj: of dollars and data;FT

Foto: thinkstock

dnes 10:58 -

Diverzifikácia portfólia by mala byť základnou stratégiou každého investora. Keď sa nedarí akciám, dokážu straty znížiť napríklad dlhopisy, cenné kovy alebo alternatívy. Niekedy ale nastáva situácia, že zlyhajú aj preverená riešenia. Hovoríme tomu, že nastali abnormálne podmienky na trhoch, vtedy dokážu strácať prakticky všetky aktíva súčasne. Príkladom môže byť rok 2008.

Abnormálne podmienky na finančných trhoch by sa dali prirovnať podobným na trhu práce. Ak budú dvaja ľudia žijúci v jednej domácnosti predpokladať, že je zhruba percentuálna šanca, že prídu o prácu, potom je šanca, že stratia prácu obaja zároveň, zanedbateľná. Úplne iná situácia nastane vo chvíli, keď sa prestane dariť ekonomike.



Ako investor sa musíte snažiť nájsť rovnováhu medzi rastovým potenciálom a zaistením portfólia. Priveľké vychýlenie stratégie na jednu alebo druhú stranu totiž spôsobuje, že nikdy nedosiahnete svoje investičné ciele.



Podľa známeho ekonóma a poradcu banky HSBC Stephena Kinga si eurozóna užíva nezvyčajnú ekonomickú dynamiku, ktorá bola ešte pred pár rokmi nemysliteľná. Na stránkach Financial Times tvrdí, že "varovné zvony by mali znieť presne v čase, keď sa toľkým krajinám darí tak dobre". História totiž na ázijskej kríze, kolapse Nasdaqu aj kríze z roku 2008 ukazuje, že práve obdobie silného simultánneho rastu nad trendom predchádza významným problémom.





King tvrdí, že investori sú ochotní akceptovať nadmerné riziko. "Dobré časy netrvajú večne, pretože počas nich začneme všetci robiť hlúposti," píše ekonóm. Ak príklad uvádza obdobie pred februárovým prepadom trhu, počas ktorého niektorí investori začali brať riziko na príliš ľahkú váhu.

Za druhý problém považuje vzťah medzi silnou globálnou ekonomikou a dopytom po kapitále a komoditách. Ak sa darí len niekoľkým krajinám, na celkovom dopyte po komoditách sa to natoľko prejaviť nemusí, ale silná globálna ekonomika tiahne ich ceny smerom hore. Rovnaký dopytový efekt sa prejavuje pri kapitále, výsledkom sú rastúce dlhopisové výnosy.



Tretí problém je dôsledkom prvých dvoch. Synchronizovaný rast totiž zvyčajne súvisí s uťahovaním monetárnej politiky. Americký Fed má podľa historických skúseností tendenciu zvyšovať sadzby rýchlejšie, než trh očakáva.



"Inflácia sa dnes správa vzorne, ale o cenách aktív sa to už povedať nedá. Dlhy sú vyššie ako pred finančnou krízou a sadzby sa naopak držia nízko, takže centrálne banky už počas krízy nemôžu pribehnúť s takou pomocou, ako to urobil Alan Greenspan, keď nastal prepad americkej ekonomiky," domnieva sa King. Radí, aby centrálne banky viac spolupracovali a kládli väčší dôraz na udržanie finančnej stability než na dosahovanie inflačných cieľov.



A investori? King varuje, aby sa neoddávali snom o "novej ekonomike", pretože takéto sny zvyčajne vedú k tvrdému pádu.