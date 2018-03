Trump zablokoval prevzatie firmy Qualcomm singapurským konkurentom Broadcom

dnes 10:46 -

Americký prezident Donald Trump zablokoval snahu singapurského výrobcu čipov Broadcom o prevzatie jeho amerického konkurenta, spoločnosti Qualcomm. Dôvodom rozhodnutia sú záujmy národnej bezpečnosti USA. Podľa vyhlásenia, ktoré zverejnil v pondelok večer Biely dom, prezident konal na základe odporúčania Výboru pre zahraničné investície v USA (CFIUS). Výbor, ktorý posudzuje navrhované akvizície amerických firiem z pohľadu možných bezpečnostných rizík, začal transakciu skúmať vo februári.

Singapurská firma za Qualcomm ponúkala 117 mld. USD, pričom by išlo o historicky najväčšiu akvizíciu v technologickom sektore. Ak by sa prevzatie zrealizovalo, zlúčená firma by bola tretím najväčším výrobcom čipov na svete po spoločnostiach Intel a Samsung. Singapurská firma sa o dosiahnutie dohody o prevzatí Qualcommu snažila od novembra.