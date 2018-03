Reakcia na zlý nápad: EÚ by mohla spojiť svoje sily s krajinami mimo Európy, aby zasiahla proti americkému zvýšeniu ciel

Zdroj: CNBC

Foto: SITA/AP;TASR/AP

dnes 9:19 -

Spojené kráľovstvo, EÚ a Japonsko dúfajú, že si dokážu vyjednať výnimku z taríf. Mexiko a Kanada to už dosiahli. "Myslím si, že prvým krokom je mať spoločnú odpoveď členských štátov z Európskej únie," cituje Bruna Le Mairea televízia CNBC. Následne, ak sa aj iné krajiny chcú zúčastniť na reakcii EÚ, "samozrejme, sme otvorení týmto diskusiám." Minister vyzval "európske sily, aby premýšľali o spoločnom záujme, spoločnej reakcii a v prípade potreby poskytli odpoveď".

Le Maireho reakcia prišla po tom, ako prezident USA Donald Trump minulý týždeň oznámil návrh na zvýšenie cla z dovozu ocele na 25 percent a hliníka na 10 %. Zvýšenie sadzieb by mohlo obzvlášť ublížiť vývozcom a stavebným firmám v krajinách po celom svete, ktoré sú na zozname.





Trump verí, že sadzby pomôžu vyrovnať sa s nadbytočnou kapacitou v oceliarskom priemysle a čínskou praxou "dumpingu" prebytočnej ocele do iných krajín. EÚ považuje tento krok za protekcionistický, obmedzujúci voľný obchod a spolu s ďalšími krajinami, vrátane Číny, vyhlásil tento krok za "obchodnú vojnu".

Európska únia reagovala nahnevane na Trumpovo rozhodnutie, na stretnutí euroskupiny v Bruseli v pondelok ho označili za zlý nápad. "Dovoľte mi vyjadriť sa jasne. Myslím si, že je to zlý nápad, je to zlé pre európskych občanov, pre holandských občanov a bude to tiež zlé pre občanov USA, takže veľmi dúfam, že sa nám podarí vyhnúť sa tejto ceste," povedal holandský minister financií Wopke Hoekstra pre televíziu CNBC. Hoekstra neverí, že odvetné tarify by boli produktívne. "Nemali by sme ísť touto cestou, pretože to nebude v záujme nás, a nie v záujme USA, ale je to scenár, ktorý podľa môjho názoru Európska únia zvažuje."





Nemecký výkonný minister financií Peter Altmaier vyzval všetky strany, aby udržali obchod čo najotvorenejší. "Myslím si, že je zodpovednosťou každého, aby udržal medzinárodný obchod spravodlivý a čo najotvorenejší," povedal, keď prišiel na stretnutie Euroskupiny. "Je to v záujme všetkých a pomôže nám to v raste našich ekonomík," dodal.

Európska komisia minulú stredu oznámila, že v prípade, že Spojené štáty budú pokračovať, zvýši dovozné clá na archetypálne americké tovary, vrátane burbónu, arašidov a brusníc. V pondelok Trump tweetol, že minister obchodu Wilbur Ross "bude hovoriť s predstaviteľmi Európskej únie o odstránení veľkých taríf a bariér, ktoré používajú proti USA".



Podľa OECD je riešením tohto problému dodržiavanie medzinárodných obchodných pravidiel, a to pravidiel stanovených v rámci Svetovej obchodnej organizácie (WTO). "Vlády by sa mali vyhýbať eskalácii a spoliehať sa na globálne riešenia pri otázke prebytočných kapacít v globálnom oceliarskom priemysle," uviedla organizácia v marcovom ekonomickom výhľade. "Obchodný protekcionizmus zostáva kľúčovým rizikom, ktorý by negatívne ovplyvnil dôveru, investície a pracovné miesta," uviedla OECD vo svojej správe.

OECD so sídlom v Paríži, zastupujúca 35 hlavných vyspelých ekonomík, revidovala svoje ekonomické prognózy pre celosvetový rast pre rok 2018 až na 4 % hrubého domáceho produktu (HDP). Za revíziu smerom hore treba vidieť investície, oživenie svetového obchodu a vyššiu zamestnanosť. "Nové zníženie daní a zvyšovanie výdavkov v Spojených štátoch a dodatočné fiškálne stimuly v Nemecku" sú tiež za predpokladaným výkonom globálnej ekonomiky. Naopak vysoká úroveň verejného dlhu v mnohých krajinách a plánovaná zmena menovej politiky by podľa OECD mohli znamenať finančné problémy.