Európska únia poskytne Ukrajine úver 1 mld. eur. Oznámila to vysoká predstaviteľka Európskej únie pre zahraničnú politiku Federica Mogheriniová v pondelok počas návštevy v Kyjeve. Šéfka európskej diplomacie novinárom povedala, že pôžička by mala "podporiť ekonomickú stabilitu Ukrajiny a štrukturálne reformy". Ukrajina sa snaží zlepšiť svoju ekonomiku po rokoch neefektívnosti a korupcie za bývalého prezidenta Viktora Janukovyča a zároveň jej výrazne škodí konflikt so separatistami na východe krajiny.

Mogheriniová v Kyjeve potvrdila podporu ukrajinskej vláde zo strany Európskej únie, ale zároveň signalizovala silnejúcu ostražitosť Európy pre pomalé tempo reforiem. Šéfka zahraničnej politiky EÚ napríklad Kyjev vyzvala na zriadenie protikorupčného súdu, ktorého vytvorenie Ukrajina sľúbila.