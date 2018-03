Goldman Sachs: Riziká sa zvyšujú, bitcoin by mohol spadnúť pod februárové minimá

Zdroj: BI

V poznámke, ktorú banka poslala klientom v nedeľu, si analytický tím na čele so Shebou Jafariovou myslí, že bitcoin čaká ďalší výpredaj. Cena by mala byť dokonca nižšia než februárové minimum na úrovni 5 922 dolárov.

Bitcoin sa dostal pod silný predajný tlak v polovici decembra minulého roka. V dôsledku tohto tlaku na začiatku februára stratil 70 % svojej hodnoty. Dňa 6. februára to bolo dno na úrovni 5922 dolárov, následne o dva týždne neskôr už dosiahol 11 784 USD. Pri pokuse prekonať 12 000 dolárov ale cena opäť klesla pod 10 000 dolárov, hlavne v dôsledku vyhlásení o prísnejšej regulácii trhu vydaných americkou komisiou pre cenné papiere, ale aj na základe medializovaných správ, že veľká japonská kryptoburza Binance bola napadnutá hackermi. Kryptomena za tento rok zatiaľ stratila 31,5 %.





Pokiaľ ide o časovanie, kedy by malo opäť dôjsť k poklesu ceny bitcoinu, tím Goldman Sachs tvrdí, že pozornosť sa oplatí venovať strednému až nízkemu rozpätiu okolo 7 000 dolárov, pričom sa stotožňuje s názorom, že dosiahnutie tejto úrovne zvyšuje pravdepodobnosť prepadu až pod februárové minimum.

"Zvlášť dôležitý je 200-dňový pohyblivý priemer, ten bol veľmi dobrý pri predchádzajúcom minime v septembri minulého roka." Pokiaľ sa cena pohybuje nad kĺzavým priemerom, je to signál, že trh trenduje smerom hore. "Tentoraz to bude znamenať krátku prestávku, ktorá by mala byť varovaním pred väčším prepadom a dosiahnutím nových miním (<5922). V tomto bode sa mena musí vrátiť späť na 9322 (dno z 26. februára), aby sa stabilizovala,“ píše Goldamn Sachs.