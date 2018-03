Podľa Talianska by EBOR mala obnoviť úvery malým a stredným podnikom v Rusku

dnes 9:01 -

Taliansko plánuje členským štátom Európskej únie navrhnúť, aby Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBOR) obnovila úverovanie malých a stredne veľkých podnikov v Rusku. Uviedol to taliansky veľvyslanec v Ruskej federácii Pasquale Terracciano.

Banka zmrazila úvery ruským firmám v roku 2014 v reakcii na úlohu Moskvy v ukrajinskej kríze. V roku 2013, teda pred rozhodnutím EBOR, až okolo 90 % investícií banky smerovalo v Rusku do súkromného sektora.

Terracciano pre agentúru Reuters v minulých dňoch povedal, že Taliansko chce o vzťahoch s Ruskom diskutovať s ostatnými členmi EÚ na budúci mesiac. Dodal, že v roku 2014, keď EBOR svoje investície v krajine zmrazila, argumentovala banka tým, že hranica medzi verejným a súkromným sektorom v Rusku "nie je jednoznačná".

"To platí pre veľké konglomeráty, určite ale nie pre malé a stredné firmy," povedal taliansky veľvyslanec. Ako dodal, zaradenie malých a stredne veľkých podnikov do skupiny firiem, ktorým EBOR úvery zmrazila, bolo pravdepodobne dôsledkom vtedajšieho vývoja udalostí na východnej Ukrajine.

Taliansko patrí ku krajinám EÚ, ktoré zaujímajú voči Rusku zmierlivejší postoj. Podľa Ríma sankcie a následné protisankcie iba poškodzujú obchod a firmy na obidvoch stranách. Druhý tábor na čele s Nemeckom trvá v súvislosti s udalosťami na Ukrajine na tvrdšom prístupe k Moskve.

Podľa Terracciana by obnovenie úverovania malých a stredných podnikov v Rusku neznamenalo zrušenie systému sankcií. "Nežiadame zrušenie či zmeny v sankčnom systéme, keďže je vidieť, že v ukrajinskej kríze zatiaľ k pozitívnemu vývoju nedošlo. Iba tvrdíme, že je tu oblasť, ktorá by do systému sankcií patriť nemala," dodal veľvyslanec.