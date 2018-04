Z hojdačky sa vám dvíhať žalúdok nemusí: 5 pravidiel, vďaka ktorým sa dokážete vyhnúť katastrofe

Zdroj: bloomberg

Investori však nie sú dostatočne psychicky odolní a okamžite začnú rozmýšľať, ako sa vyhnúť katastrofickým scenárom, ktorými sa predháňajú médiá. Čo robiť, keď sa trend na trhoch definitívne obráti? Každý chce zarobiť, ale nikto nechce prerobiť. To ale nejde príliš dohromady a preto robí mnoho investorov chyby, ktoré nie sú ničím vynútené. Aj za takéto chyby sa však platí.

Najviac sa to deje v obdobiach, ako sme tu mali nedávno. Situácia sa na trhoch po veľmi pokojnej etape zmení a objaví sa nervozita a neistota. Pritom stačí dodržiavať zopár jednoduchých pravidiel, aby ste ako investori mohli pokojne spať. Nie je nič zložité.

1. Ignorujte nové produkty

Situácia okolo produktov naviazaných na obrátenú volatilitu sú skvelým príkladom toho, čo by investori robiť nemali. Credit Suisse Velocity Shares Inverse VIX Short-Term ETN síce vyzeral ako skvelý nápad, ale väčšina ľudí kvôli svojej nevedomosti prišla o veľkú časť peňazí. Pritom stačilo mať na pamäti, že produkty, ktoré nie sú preverené celým trhovým cyklom, môžu byť skutočne nebezpečné. Preto ešte predtým, než sa rozhodnete do nejakej novinky investovať, je dobré si zistiť, ako sa tento nástroj správa v časoch býčieho aj medvedieho trendu, recesie aj expanzie. Oplatí sa počkať pár rokov, aby sa ukázalo, či je produkt dlhodobo životaschopný. XIV je skratka pre Velocity Shares Daily Inverse VIX Short-Term ETN od Credit Suisse, ktorý sleduje inverzný vývoj S & P 500 VIX Short-Term Futures indexu. Opatrnosť tu je namieste. A ak vám varovanie zo strany XIV nestačí, mali by ste si uvedomiť, že Wall Street nikdy nič nevymyslí preto, aby mohli zarábať klienti, ale preto, aby zarábali autori a distribútori produktu.





2. Poučenie z histórie

Rast ziskov na trhoch vedie k uspokojeniu, čo sa prejavilo aj v posledných rokoch, kedy bolo shortovanie volatility úspešnou stratégiou. To, že investori zabudnú na možnosť obratu, neznamená, že k nemu nikdy nedôjde. Na prelome januára a februára sme to zažili, čo znamenalo straty v miliardách dolárov, pretože investori predávali to, čo museli, a nie to, čo by za normálnych okolností chceli.

3. Nekupujte to, čomu nerozumiete

Je prekvapujúce, koľko ľudí investovalo do produktov naviazaných na volatilitu. Bohužiaľ si mnohí z nich si asi neuvedomovali, o akú časovanú bombu môže ísť. Očakávali výnosy a neváhali do týchto produktov vsadiť aj peniaze určené na dôchodkové sporenie. Warren Buffett to kedysi vystihol presne, keď povedal, že "riziko vzniká z toho, že nevieme, čo robíme".





4. Produkty pre inštitucionálnych investorov

Každý produkt pôvodne určený inštitucionálnym investorom a neskôr upravený pre drobných hráčov je potenciálne nebezpečný. Takéto nástroje nie sú pre drobných investorov vhodné, bežný človek nemá zručnosti a informácie o rizikovosti, takže v jeho portfóliu prakticky nemôžu fungovať. Väčšinou sú určené na to, aby inštitucionálnym investorom generovali zisky z poplatkov.

5. Vysoké výnosy prichádzajú s vysokým rizikom

Vysoké zisky vždy vyžadujú navýšenie rizika pri zachovaní ostatných podmienok bez zmeny. Je to základné pravidlo investovania a história už mnohokrát dokázala, že riziko nemožno obísť. Očakávanie opaku je viera v mýtus, čo nakoniec vedie ku katastrofe.