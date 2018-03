Šéf bitcoinovej burzy Mt Gox: Po napadnutí som cítil, že sa blíži moja smrť

Zdroj: businessinsider

Mark Karpeles sa v aktuálnom rozhovore vyznal, aký pocit mal keď zistil, že „jeho“ burza bola napadnutá. "Prirovnal by som to k pocitu, aký vás ovládne pri páde z budovy," povedal Karpeles pre BBC Radio 4. "Je zrejmé, že sa blíži dopad, že to bude moja smrť."

Mt Gox bola najobľúbenejšia burza na svete, ale Karpeles si neuvedomil, že hackerom sa podarilo napadnúť jej servery a infiltrovali sa do prostredia burzy na viac ako rok aby mohli kradnúť bitcoiny. Nakoniec toto narušenie odhalili vo februári 2014 a pre spoločnosť to znamenalo krach. Zákazníci do dnes čakajú na odškodnenie za bitcoiny o ktoré prišli.

Karpeles uviedol, že spustenie bitcoinovej burzy, čo pôvodne začalo ako spôsob nákupu a predaja kariet "Magic: The Gathering", bolo "každodennou nočnou morou pri rokovaniach s bankami, vládami, ľuďmi, ktorých som nikdy nepoznal. Prevádzkovanie Mt Gox bol v podstate nikdy nekončiaci pretek."

Generálneho riaditeľa Mt Gox zatkla japonská polícia a obvinila ho zo sprenevery peňazí spoločnosti Mt Gox a manipulácie s údajmi. Poplatky za jednotlivé platby mu vyniesli 1,7 milióna libier, uviedla BBC News. Karpeles popiera že šlo o poplatky a tvrdí, že platby boli legitímne pôžičky. Na kauciu ho nakoniec prepustili na slobodu.







V BBC Radio 4 bol hosťom aj bývalý zamestnanec Mt Gox Thomas Glucksmann. Ten sa kriticiky vyjadroval na adresu Karpelesa, že dal prednosť svojej posadnutosti francúzskym slaným koláčom quiche pred bitcoinom. "Mal zaujímavú vášeň menom quiche," povedal Glucksmann. "V budove, do ktorej sme sa presťahovali, Mark tiež kúpil priestor v spodnej časti, kde mala byť bitcoinová kaviareň. Na začiatku to bol koncept ako predstaviť využiteľnosť bitcoinu. Mali ste sem prísť a za bitcoiny si kúpiť šálku kávy. Ale potom si najal šéfkuchára, ktorý bol špecialistom na prípravu quiche, investoval do pece celkom veľké množstvo peňazí, bola to špeciálna pec zostrojená výhradne na prípravu francúzskej špeciality. Je to celkom veľký odklon od pôvodného príbehu Mt Gox."





The Wall Street Journal v roku 2014 napísal o tom, ako Karpeles minul 35 000 dolárov na špeciálnu pec na prípravu koláča a 23 000 dolárov na kávovar La Marzocco. Obe zariadenia boli určené pre kaviareň, ktorá sa ale nikdy neotvorila. V čase, keď už bola kaviareň takmer pripravená, sa Mt Gox dostala do problémov. 28. februára Karpeles na tlačovej konferencii oznámil bankrot.



Karpeles sa o virtuálnu menu začal zaujímať v roku 2010, keď mu za webovú doménu istý Francúz zaplatil troma bitcoinmi. Ako sa vyjadrili ľudia z jeho blízkeho prostredia, nikdy by mu nebolo napadlo, že burza skončí takýmto spôsobom.