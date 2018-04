Investovanie aj pre chudobnejších: Wealth-tech otvára dvere do sveta obchodovania

Zdroj: HOR

Foto: thinkstock;moneybox;motif

dnes 0:29 -

Malým investorom sa otvára svet veľkých peňazí. Demografická krivka prináša zmeny v štandardoch a postupoch pri investovaní na kapitálovom trhu. Investičné spoločnosti vo svete siahajú po inovačných produktoch pre urýchlenie, zjednodušenie a ešte väčšie spopularizovanie nákupu akcií ako nástroja pre dôchodkové zabezpečenie.

Ak v minulosti niekto chcel „hrať na burze“ a oslovil s takouto požiadavkou banku, v ktorej má vedený účet, mnoho krát sa mu mohlo stať, že sa ho bankári spýtali, či má aspoň 50.000,- Eur. Pretože až od takej sumy sa mu budú venovať. A aj to bol len na minimálnej hranici a spadal pod skupinu malých hráčov, či retailových klientov a podobne.

Dnes sa musia obchodníci a makléri vysporiadať so zmenami na trhu, so sprísnenou reguláciou, s demografickými posunmi a modernými návykmi miléniálov. V mnohom im dokážu už dnes uľahčiť prácu inovácie zo sveta wealth tech (technológií pre riadenie asset manažmentu a investícií). Wealth tech pomáha digitalizovať manuálne kroky, ktoré sú potrebné na evidenciu pokynov, na registráciu investorov a reporting. Ďalšie produkty automatizujú poradenské služby pre investorov, alebo predkladajú rizikové analýzy budúcich klientov.





Starnúce obyvateľstvo a zmeny v demografii a dĺžke života spôsobujú, že viac obyvateľov disponuje prostriedkami, ktoré vie umiestniť na burze. Zároveň sa oslabuje schopnosť štátov postarať sa o stabilnú výšku dôchodkov a vzrastá potreba individuálneho dôchodkového zabezpečenia. Tretím faktorom je, že budúci dôchodcovia budú dlhšie obdobie aktívni a budú chcieť svoj zaslúžený voľný čas po odchode do dôchodku aktívne využívať. Tieto trendy spôsobujú, že vstupné prahy do investovania cez banky, brokerov a investičné spoločnosti klesajú. Dokonca sa do obchodovania môžu zapojiť drobní investori bez priameho sprostredkovania bánk.

Dnes sa jedna skupina wealth tech produktov zameriava napríklad na investovanie čiastok pod 1 dolár (takzvané investovanie prepitného). V tejto skupine sú firmy ako Acorns, Mylo alebo Moneybox. Princíp sa zhruba dá popísať nasledovne: zaregistrujete sa cez mobilnú aplikáciu a zvolíte si, aké „priemerné prepitné“ dávate napríklad v reštaurácii. Aplikácia následne z každej platby, ktorú realizujete kartou prepojenou s aplikáciou, vyčlení z vášho účtu „drobné“ a presunie ich do vášho investičného účtu a nakúpi pre vás produkty, podľa vami zvoleného rizikového profilu. Služba stojí mesačne 1 libru a ročne 0,45 % z hodnoty investovanej cez portál. Tento britský startup na svoj vývoj vyzbieral od investorov už skoro 5 miliónov libier .





Druhá skupina wealth tech produktov sa zameriava na takzvané tematické investovanie. Pre svojich klientov, ktorí si na jednej strane chcú vytvoriť dôchodkovú rezervu cez investovanie do akcií, ale na druhej strane sú uvedomelí a chcú udržať planétu ako zdravé miesto pre život, ponúkajú investovanie do akcií ekologicky pôsobiacich firiem, alebo firiem obchodujúcich podľa pravidiel fair trade a podobne. Klient si zvolí, aké priority sleduje, či už to je princíp fair trade produktov, alebo vylúčenie detskej práce, vývoj liekov proti rakovine, alebo redukcia CO2 a wealth tech aplikácia jeho voľné zdroje investuje výlučne do cenných papierov firiem, ktoré spĺňajú jeho zvolené obmedzenia. Jedným z príkladov takéhoto nástroja je firma Motif. Jej používateľ si môže zvoliť aké princípy investovania využije, či si sporí na dôchodok, alebo iný cieľ a už od výšky 1000 dolárov môže cez portál investovať na burze. Motif na svoj rozvoj získal od investorov už viac ako 125 miliónov USD a spolupracujú s ním banky ako Goldman Sachs, či JP Morgan.





A záverom ešte jeden nový trend, ktorý bude hrať rolu v investovaní do cenných papierov za účelom dôchodkového zabezpečenia, nie je však dôsledkom vývoja technológií wealth tech. Je to Čína a jej generácie budúcich dôchodcov. V roku 2018 už bude najväčší fond dôchodkového zabezpečenia na svete pochádzať z Číny a nie ako teraz z USA. Fond pod značkou Yue Bao už po roku 2017 bude spravovať aktíva vo výške 233 miliárd USD. Predbehne tak fond JP Morgan US Government Money Market, ktorý má v správe aktíva v hodnote 140 miliárd USD.