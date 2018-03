Biznis so vzduchom z nich urobil boháčov: Mal to byť žart, ale dopyt vytvoril životaschopný produkt

Zdroj: CNBC

Moses Lam a Troy Paquette vytiahli dlhú plastovú trubicu. Lam nasmeroval koniec trubice medzi konáre stromu rastúceho povedľa čiastočne zamrznutého potoka. Druhý koniec trubice smeroval do prívesu s veľkými prázdnymi nádržami. Po tom, čo Paquette stroj spustil, začala trubica nasávať vzduch z lesa a tlačiť ho do pripravených nádrží. "Je to najčerstvejší vzduch, aký ste kedy mali," povedal Lam.





Lam a Paquette sú partnermi vo firme Vitality Air, ktorá predáva plechovky so vzduchom po celom svete. Nie sú jediní, komu niečo podobné zišlo na um. Dózy predávajú za približne 20 dolárov, aj keď veľkoobchodná cena môže byť oveľa nižšia. V minulom roku spoločnosť predala 40 000 kusov a dúfajú, že tento rok čísla zdvojnásobia.







To, čo začínalo ako vtip, sa zmenilo na skutočný biznis. Ľudia z Číny po Indiu,od Mexika po USA, kupujú plechovky Vitality Air. Nie sú to fľaše s kyslíkom na lekárske účely. Zákazníci si chcú zakúpiť nádych čerstvého vzduchu. "Obaja sme pôsobili v oblasti nehnuteľností keď sa trhy prepadli," povedal Lam pre televíziu CNBC. "Pozreli sme sa na fľašu vody a povedali sme si: "hej, chceme urobiť niečo zábavné a niečo nové, skúsme namiesto fľaškovej vody ponúknuť fľašovaný vzduch. Ak Fidži môže predávať vodu, prečo Kanada nemôže predávať vzduch?“

Svoj zábavný nápad dvojica otestovala v roku 2014. Na eBbay umiestnili plastové vrecúško naplnené kanadským vzduchom. Na elektronickom aukčnom portáli sa predal za 99 centov. "Nás to s poštovným vyšlo na 10,99 dolára, na prvej zásielke sme riadne prerobili," povedal Lam. Ale keďže to bola len strata vo výške 10 dolárov, rozhodli sa pokus zopakovať. Druhý „sáčok“ vzduchu si kúpil istý Američan za 168 dolárov. "Počkaj chvíľku, je to síce zábava, ale mohol by to byť aj produkt, takže by sme to mali skúsiť," popisuje reakciu pri podnikateľských začiatkoch Paquette.





Obaja muži sa rozhodli vstúpiť do spoločného biznisu s celkom odlišnými zručnosťami. Lam sa chcel venovať elektronickému obchodovaniu. "V momente, keď som dosiahol 18 rokov, som si vytvoril účet na eBay," povedal Lam. Predával napríklad LED baterky, ktoré mu zarobili až 100 000 dolárov ročne. Vždy mal rád prácu za stolom. "Milujem, keď som skrytý za počítačom, a ten pocit, ako mi prsty dopadajú na klávesnicu." Paquette sa špecializoval na stavbu, či zváranie. "Rád pracujem manuálne. Radšej vonku ako zatvorený v kancelárii. Nepotrebujem k životu wi-fi a mobilné telefóny. Chcem žiť v tomto prostredí,“ dodal dívajúc sa na okolité hory Paquette. Lam sa len usmial. "Mohol by som tu žiť, ale potrebujem k tomu wi-fi."



V roku 2015 investovali asi 1 milión dolárov, väčšinou z Lamových peňazí, na rozbehnutie firmy Vitality Air. Asi 60 000 dolárov dali za nákladné auto a ďalších 14 000 za príves. Čakalo ich ešte niekoľko mesiacov papierovačiek než dokázali do predaja ponúknuť svoju prvú dózu. "Bolo toho skutočne dosť, napríklad prepravné spoločnosti nevedeli, ako majú klasifikovať nelekársku, vládou nepodporovanú plechovku so vzduchom na čisto rekreačné účely,“ hovorí Lam.







Paquette dodáva, že colníci z rôznych krajín boli zmätení, hoci v tom čase už existovali aj iné výrobky so stlačeným vzduchom. Nevedeli čím sa riadiť, aký kód použiť. Obaja muži boli nútení urobiť si špeciálny kurz o tom, ako „zozbierať“ a prepravovať vzduch. Vyšlo to na viac ako 250 000 dolárov. "To bolo pre nás skutočne bolestivé," povedal Lam.

V júni 2015 predali svoju prvú dózu. Vitality Air predajom zarobila len 30 000 dolárov. V roku 2016 tržby vyskočili na 230 tisíc dolárov a v raste pokračovali aj v roku 2017. Tento rok by podľa predpovedí maloobchod spolu s veľkoobchodom mali dosiahnuť tržby na úrovni 500 000 dolárov.

Každá nádoba obsahuje 160 jednosekundových nádychov vzduchu, ktoré dokážete inhalovať pomocou malého aplikátora. Čerstvý vzduch doslova vonia a je trochu nasladlý v porovnaní s tým, čo bežne dýchame. Spoločnosť mala veľký mediálny ohlas, čo spôsobilo, že dvojica dnes dostáva e-mailom ponuky na investovanie do spoločnosti Vitality Air, alebo aj otázky typu, či je už firma kótovaná na burze. Ozval sa napríklad investor z Dubaja s ponukou takmer 500 000 dolárov, ako aj ponuka na distribúciu v Indii. "Nie sme blázni," komentuje Paquette. "Ak sú iní ľudia ochotní zaplatiť nám desiatky tisíc dolárov len preto, aby mohli nakúpiť pár akcií našej spoločnosti, potom si myslím, že sme na správnej ceste."

Lam tvrdí, že jedna z najväčších výziev Vitality Air je, dokázať vzbudzovať serióznosť. "Ako vieme, že to nie je prd v plechovke? Pýtajú sa neraz ľudia. My ale nechceme riešiť problém ľudí v znečistených krajinách, ako je Čína. Chceme pomôcť ľuďom sprostredkovať zážitok z nádychu čerstvého vzduchu."

Ázia sa stala takým obrovským trhom pre Vitality Air, že si pomocou partnera otvorili pobočku v Južnej Kórei. Dcérska spoločnosť sa volá Jiri Air a ponúka vzduch pôvodom z hôr v južnej časti Kórejského polostrova. Je mierne štipľavejší ako kanadský produkt. Produktová rada spoločnosti sa pomaly rozrastá. V ponuke si miesto nájde napríklad kyslík pre športovcov alebo olejové hmly, ktoré "pomáhajú dnavodiť tú správnu atmosféru".





Jeden výlet do národného parku na nasatie vzduchu trvá asi osem hodín. Lam a Paquette strávia noc v aute,kým čerpadlo nasaje vzduch na 40 hodinových dávok. Časť vzduchu sa ukladá do malého kontajnera, ktorý sa bude testovať v laboratóriu kvôli bezpečnosti. "Takéto zariadenia používajú potápači, sám mám s tým skúsenosť a preto chápem čo znamená vzduch vhodný na dýchanie," povedala Paquette. "Chceme sa ubezpečiť, že to robíme správne a ľudia z toho nebudú chorí."





Dvojica trávi veľa času spoločne uprostred lesa, rozprávajú sa o nových podnikateľských nápadoch. Na otázku, v čom sa ich názory najviac rozchádzajú Lam odpovedal, takto: "Myslím si, že sme obaja veľmi šetrní... takže máme nezhody v tom, kde a ako minúť peniaze." Vedia, že konkurencia nespí. Moses Lam a Troy Paquette ale tvrdia, že nič sa nedá porovnať so vzduchom, ktorý zachytia v Národnom parku Banff. "Doslova vezmeme najčistejší vzduch v Kanade a vo fľaši ho premiestňujeme z jednej časti sveta do druhej," povedal Lam. "Pre nás je to úžasný zážitok."