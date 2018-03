Sociálna poisťovňa vypláca do zahraničia takmer 270.000 dôchodkov

dnes 14:16 -

Okrem domácich dôchodkov vypláca Sociálna poisťovňa aj dôchodky do cudziny. V minulom roku ich vyplatila takmer 270.000.

Do krajín, na ktoré sa nevzťahujú koordinačné nariadenia Európskej únie, sa dôchodky vyplácajú pozadu v trojmesačných lehotách, vždy až po predložení potvrdenia o žití poberateľa dôchodku. Potvrdenie o žití sa predkladá štyrikrát do roka, a to vždy k 1. januáru, k 1. aprílu, k 1. júlu a k 1. októbru kalendárneho roka. Do štátov, na ktoré sa vzťahujú koordinačné nariadenia Európskej únie, sa dôchodky vyplácajú vopred v pravidelných mesačných lehotách, vždy v pravidelne sa opakujúcich výplatných termínoch. Potvrdenie o žití sa predkladá jedenkrát ročne, a to k 31. januáru daného roka.

Najviac pravidelne vyplácaných dôchodkov (celkovo 135.186) smerovalo v minulom roku do Českej republiky. Potom nasleduje Nemecko s 37.434 dôchodkami za rok, Rakúsko s celkom 25.927 vyplatených dôchodkov či Maďarsko s celkovo 22.515 vyplatenými dôchodkami za rok.

Najviac pravidelne vyplatených dôchodkov do zahraničia za rok 2017 bolo starobných (180.607), invalidných (44.759) a vdovských - 29.040 vyplatených dôchodkov za rok 2017.

TASR informovala Sociálna poisťovňa.