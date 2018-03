Bill Gates: Svet čaká návrat krízy z roku 2008, napriek tomu som optimista

Zdroj: BI;Across

Foto: SITA/AP

dnes 12:53 -

Podľa portálu businessinsider.com si je Gates istý, že ďalšia kríza svet neminie, ale nevie povedať, kedy presne. Kríza v roku 2008 viedla k veľkej recesii, ktorá len na americkom kontinente priniesla stratu 8,8 milióna pracovných miest. Čistá hodnota majetku domácností v USA klesla o viac ako 19 biliónov dolárov a počet rodín bez domova sa zvýšil. "Napriek tejto predpovedi som optimistický, nakoľko inovácie a kapitalizmus zlepšuje celosvetovo situáciu pre ľudí,“ vyjadril sa Gates.

Ekonómovia si však nateraz nemyslia, že svet sa rúti do novej krízy. Katastrofických scenárov vznikalo v poslednom období niekoľko desiatok, no ani jeden sa doteraz nevyplnil. "Globálna ekonomika vstúpila do nového roka v oveľa lepšej kondícií, než pred rokom. Všeobecne sa očakáva, že silný synchronizovaný ekonomický rast pozorovaný najmä od druhej polovice uplynulého roka bude pokračovať a silná konjunktúra bude sprevádzať svetovú ekonomiku aj nasledujúce mesiace,“ povedal analytik Across Private Investments Jakub Rosa.





Hospodárstvo a mzdy rastú, nezamestnanosť klesá a inflácia sa pozvoľne dostáva bližšie k cieľu centrálnych bánk. Čím viac pozitívnych správ bude z ekonomiky prichádzať, tým agresívnejšie budú centrálne banky sprísňovať ich štedré menové stimuly. Niektoré z nich, napríklad americká centrálna banka FED, už s procesom uťahovania menových kohútikov začali.



"Menové podmienky sú v historickom kontexte aj napriek postupnej normalizácii naďalej uvoľnené a väčšina ekonomík zatiaľ neprekonala svoj potenciál. Reálne úrokové sadzby (nominálne – inflácia) sú navyše stále záporné. To všetko sú náznaky toho, že sa v súčasnosti nenachádzame na začiatku ďalšej krízy, ale v poslednej fáze ekonomického cyklu. Postupná normalizácia menových politík je s cieľom zabrániť prehrievaniu ekonomiky toho najlepším dôkazom,“ skomentoval Rosa.

Ak nepríde k neočakávaným ekonomickým či politickým prekvapeniam, globálna ekonomika a finančné trhy môžu rásť aj naďalej. Všetko má však svoj koniec a je len otázkou času, kedy sa ekonomika prehupne z vrcholu do recesie. Predpovedať načasovanie príchodu ďalšej krízy je náročné. Všetko zatiaľ nasvedčuje tomu, že globálna ekonomika má našliapnuté na ďalší rast, ktorý môže to trvať mesiace, ale aj roky.