5 najrozšírenejších mýtov o Bitcoine, ktoré najčastejšie považujeme za pravdu

Zdroj: Deutsche Bank

Foto: SITA/AP;thinkstock

dnes 0:57 -

Kryptomeny to nemajú jednoduché, regulácie pribúda, čo sa odrazilo aj na prepade cien. Nehrozí, že kryptomenami sa jedného dňa nebude dať zaplatiť? Že sa zrušia všetky burzy, na ktorých sa s nimi dnes ešte dá obchodovať? Samozrejme, niektoré fámy vznikli z obyčajnej nevedomosti, ale sú aj také, ktoré majú za cieľ populárnu menu pošpiniť alebo naopak podporiť.

Bývalý maklér Jordan Belfort, podľa ktorého nakrútili film Vlk z Wall Street, bol v roku 2009 kvôli praniu špinavých peňazí a podvodom s cennými papiermi odsúdený na 4 roky väzenia a investorom musel zaplatiť 110 miliónov dolárov. Tento človek tvrdí, že Bitcoin je skoro zrkadlovým obrazom toho, čo sa pred časom dialo v jeho firme. Tvrdí, že ľudia, ktorí na Bitcoinoch skutočne zarábajú, zdieľajú "falošné príbehy" a "polopravdy", aby presvedčili ostatných, že s investovaním netreba otáľať. Pritom celý rad nových investorov vôbec nevie, ako ekosystém kryptomien funguje, takže týmto príbehom ľahko uverí.





Jordan Belfort

Exponenciálny rast ceny aktíva bol takmer vždy predzvesťou spľasnutia obrovskej bubliny. Dôvera, že "tentoraz to je niečo iné", sa investorom takmer vždy vypomstila. To je dôvod, prečo mnoho analytikov aj počítačových odborníkov tvrdí, že Bitcoin čaká pád do hlbokej priepasti. Nemohlo by to byť ale tentoraz skutočne iné? Bitcoin nie je len ďalšou akciou, komoditou alebo menou. Ide o nový typ aktíva, o ktorom sa nerozmýšľalo len ako o ďalšom investičnom nástroji. Je za ním technológia s potenciálom zmeniť fungovanie niektorých odvetví. Ak sa teda bude potenciál Bitcoinu a ďalších kryptomien napĺňať, môže jeho kurz miesto prepadu ďalej rásť. A pokojne opäť exponenciálne.

Bitcoin vyzve na súboj americký dolár

Rastúci záujem o Bitcoiny je jedna vec, platby medzi firmami za tovar a služby vec druhá. Bitcoin sa bezpochyby môže stať celosvetovo rozšíreným platobným nástrojom v oblasti mikrotransakcií alebo smartkontraktov nižšej hodnoty. Nie je ale príliš pravdepodobné, že by nahradil dolár alebo euro pri objemných platbách medzi firmami, pretože tie vyžadujú komplexné finančné služby, ktoré im žiadna bitcoinová burza na rozdiel od bánk ponúknuť nemôže. Navyše nie všetci vnímajú reguláciu a dozor nad platbami za stelesnenie zla, miliónové a miliardové obraty si vyžadujú jasné pravidlá, nie decentralizovaná riešenie s nádychom anarchie.





Bitcoin čoskoro pochová prísnejšia regulácia

Regulácia kryptomien patrí k najväčším témam. Potvrdilo sa to napríklad v súvislosti so zámerom Južnej Kórey posvietiť si viac na burzy ako aj na samotné platobné transakcie. Regulácia Bitcoinu a ďalších kryptomien však nemusí byť nutne negatívny. Najväčším problémom je z pohľadu regulátorov aktuálne to, ako by sa dali kryptomeny vkliniť do súčasnej štruktúry finančného systému. Ak by výsledkom zásahov regulátorov bolo pevné ukotvenie kryptomien vo finančnom systéme, a teda inštitucionalizácia kryptomenových transakcií, mohol by naopak záujem o Bitcoin a ďalšie virtuálne platidlá vzrásť.





Bitcoin je úhlavným nepriateľom bánk

Bitcoin síce vznikol ako platobný nástroj, to ale neznamená, že jeho cieľom by malo byť vytlačenie bánk z finančného systému. Konkurenčnou výhodou bánk, ktorú kryptomeny len ťažko prekonajú, je komplexnosť ponúkaných služieb. Bitcoinom môžete zaplatiť za nákup, ale bez banky sa stále nezaobídete. Hypotéku, kreditnú kartu alebo napríklad finančné poradenstvo vám bitcoinová komunita neponúkne.

Generálny riaditeľ banky JPMorgan Jamie Dimon ľutuje, že označil Bitcoin za podvod

Dlho sa tradovalo, že Bitcoin je populárny predovšetkým v podsvetí a medzi teroristami, pretože identita odosielateľa aj príjemcu platieb zostáva utajená. Anonymita používateľov Bitcoinov je však relatívna. Bitcoin totiž nie je anonymný, ale pseudonymný, čo znamená, že transakcie a ich odosielateľa i príjemcu je možný dohľadať a rozkľúčovať. Americký daňový úrad (IRS) už dokonca oznámil, že v spolupráci so spoločnosťou Chainalysis zameriavajúcej sa na kybernetickú bezpečnosť, vyvinul systém, ktorý umožňuje zistiť, komu patrí virtuálna bitcoinová peňaženka.