Od minimálnej mzdy k miliónom: Aj zvučné mená začínali na úplne bežných pozíciách

Zdroj: Grow

Foto: SITA/AP;TASR/AP

dnes 0:18 -

Jeff Bezos obracal burgre v McDonald's

Šéf firmy Amazon, ktorej hodnota sa blíži k biliónu dolárov, počas svojho dospievania pripravoval hamburgery. Letnú brigádu si vybavil u McDonald's. Okrem toho, že dnes dokáže rozbiť vajíčko jednou rukou, Bezos tam nadobudol skúsenosti v oblasti, ktorú mnohí označujú za bezohľadné vystupovanie. "Môžete sa naučiť zodpovednosti v akejkoľvek práci, ak ju beriete vážne... Je to iné, ako to, čo sa učí v škole. Nemali by sme to podceňovať. Najnáročnejšia vec pri práci v spoločnosti McDonald's bola, aby všetko prebiehalo správnym tempom," povedal Bezos.







Warren Buffett roznášal noviny

Buffett mal len trinásť rokov keď mu každé ráno o 4:30 zazvonil budík. Musel stihnúť rozniesť čerstvé vydanie Washington Post. Ale už vtedy bol od priemerného chlapca na míle vzdialený. Ako sa píše v jeho životopisnej knihe, už za mlada vymýšľal stratégie, ako doručiť noviny čo najrýchlejšie. Ponúkal predplatné a predával kalendáre, čo mu za dva roky vynieslo 2000 dolárov. V 15 rokoch uzavrel dohodu s farmárom v Nebraske a investoval do nehnuteľnosti 1200 dolárov. To len dokazuje, že nebol priemerný tínedžer.







Marissa Mayerová predávala v supermarkete

Kde sa niekdajšia šéfka Yahoo naučila, čo je to tvrdá práca? Keď mala 16 rokov nepracovala ako programátorka, ani ako produktový manažér, ale ako predavačka v potravinách. "Mnohí tam mali dlhoročné skúsenosti a boli veľmi oddaní svojej práci, takže tam som sa pop prvý krát stretla s pracovnou etikou," povedala pre Fortune. "Pochopila som, že na rýchlosti skutočne záleží... ako dôsledne nahodiť 40 položiek za minútu. Takisto som sa tam naučila veľa o rodinnej ekonomike, a o tom, ako sa robia kompromisy. Ale aj ako ľudia prijímajú základné rozhodnutia, napríklad čo sa týka jedla."







Michael Bloomberg vyberal parkovné

Tento miliardár pochádza z rodiny zo strednej triedy. Podnikateľ a bývalý starosta New Yorku pracoval na parkovisku, aby si tak pomohol pri financovaní svojho štúdia na univerzite Johns Hopkins. Možno aj to je dôvod, prečo si vybral práve dopravnú politiku za svoju prioritu. "Starosta MetroCard" sa zaviazal, že bude do práce cestovať hromadnou dopravou, podporovať cyklistické trasy a program na zdieľanie bicyklov v NYC a vytvorí exkluzívne vysokorýchlostné autobusové pruhy. Venoval 250 miliónov dolárov zo svojej dobročinnej nadácie na zlepšenie podmienok a podporu používania bicyklov a hromadnej dopravy po celom svete.





Beyoncé zametala podlahu

Dnes má kráľovná B na svoj vlastný tím na plný úväzok na ktorý sa môže obrátiť s akoukoľvek požiadavkou. V jednom z dokumente však odhalila, že aj ona začínala na opačnom konci, keď pracovala v salóne svojej matky. Okrem toho, že si takto privyrábala k vreckovému, z rozhovory s klientkami si dokázal odniesť posolstvo, ktoré z nej neskôr urobilo feministickú ikonu okrem hudobného titana. "Dokázala som riadne vyrásť po rozhovore so ženou, ktorá mi rozumela," spomína Beyoncé na čase strávený v kaderníckom salóne svojej matky.