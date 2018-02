Talianske voľby predstavujú riziko v ekonomickej a politickej oblasti

dnes 11:16 -

Blížiace sa talianske parlamentné voľby môžu predstavovať riziko pre rast eurozóny. Presvedčení sú o tom analytici. Dôvodom sú obavy, že by sa k moci mohli dostať euroskeptické strany. Vývoj v tretej najväčšej ekonomike eurozóny je zároveň veľkou neznámou pre finančné trhy.

Talianske voľby, ktoré sa uskutočnia už o týždeň 4. marca tohto roka, sa dostali aj na zoznam najnaliehavejších rizík v ekonomickej a politickej oblasti vo svete, ktorý zverejňuje britská výskumná organizácia Economist Intelligence Unit. Analytici sa obávajú toho, že by sa k moci mohli dostať populistické strany. "Politické turbulencie v Taliansku nie sú ničím výnimočné. Od konca druhej svetovej vojny pôjde už o 65. vládu. Neistý výsledok volieb začal reflektovať dlhopisový trh, kde možno pozorovať nárast výnosového rozpätia medzi talianskymi a nemeckými štátnymi cennými papiermi," tvrdí analytik Across Private Investments Jakub Rosa.

Podľa portfólio manažéra Fidelity Interantional Claudia Ferrareseho väčšina ľudí predpokladá, že z volieb v Taliansku nevzíde jasný víťaz. "Dôvodom je reforma volebného systému, ktorá umožní vznik rozdrobeného parlamentu. To vyzdvihne potrebu širokých povolebných vyjednávaní. V každom prípade netreba zabúdať, že ide o talianske voľby, takže na prekvapenia treba byť pripravený," upozornil Ferrarese.

V Taliansku to budú prvé voľby, keď sa použije kombinácia väčšinového a proporčného volebného systému. "To bude mať dva zásadné vplyvy. Poslanci, ktorí budú zvolení vo väčšinovom systéme, budú viac nezávislí od ich strán. Tiež sa zvýši pravdepodobnosť vzniku povolebnej koalície," priblížil Ferrarese.

Ak z volieb nevzíde jasný víťaz, analytici očakávajú, že odštartujú zdĺhavé politické vyjednávania. "Pri takomto scenári je nepravdepodobné, že nejaká strana bude ochotná ľahko ustúpiť, aby si iná mohla od prezidenta republiky prevziať mandát na vytvorenie novej vlády. Bude potrebné urobiť niekoľko zásadných kompromisov," predpokladá Ferrarese.

Najpravdepodobnejšie by podľa neho mohla vzniknúť koalícia zložená z Demokratickej strany, strany Forza Italia a Hnutia piatich hviezd. "Pre hnutie to nemusí byť práve jednoduché rozhodnutie. Svoju popularitu si totiž získavalo práve svojou pozíciou proti 'establišmentu' a proti dohodám s tradičnými politickými stranami. Môže to však naznačiť novú fázu vývoja hnutia smerom k vyzretej politickej sile," očakáva Ferrarese.

Predvolebná debata v Taliansku, kde je euroskepticizmus jeden z najvyšších v Európskej únii, podľa Rosu ukazuje, že záujem vystúpiť z eurozóny zo strany hnutia Piatich hviezd ochabuje. "Na druhej strane cítiť zvýšený záujem ďalších členských krajín EÚ ako napríklad Bulharska, ktoré s najväčšou pravdepodobnosťou požiada o vstup do eurozóny v priebehu roka," dodal Rosa.

Otázny je aj vplyv talianskych volieb na finančné trhy. "Naším základným scenárom je výsledok volieb, ktorý nebude škodiť finančným trhom. Treba však pozorne sledovať Hnutie piatich hviezd, ktoré podľa môjho názoru môže pri koaličných rokovaniach ešte prekvapiť. V každom prípade si myslím, že populisticky orientovaná vláda, ktorej sa trhy obávajú, nie je veľmi pravdepodobná," dodal Ferrarese.