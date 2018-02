Otázka na sociálnej sieti znehodnotila firemné akcie o 1,7 miliardy dolárov: Je tu ešte niekto, kto si viac neotvorí Snapchat?

Zdroj: CNN

Prepad to rozhodne nie je malý, trhová hodnota spoločnosti po šesťpercentnom poklese akcií prišla o viac ako jeden a pol miliardy dolárov.







Kylie Jennerová je hviezda reality show, modelka a osobnosť sociálnych sietí. Na svojom profile na Twitter napísala: "Tak, je tu ešte niekto, kto si už nikdy neotvorí Snapchat? Alebo som to len ja? Je to tak smutné. "





Inými slovami, svojim fanúšikom oznámila, že na Snapchate končí. Nezabúdajme ale, že Jennerová nie je len obyčajný smrteľník, jej profil sleduje 24 miliónov ľudí! Jennerová svojim vyhlásením reagovala na nedávnu zmenu dizajnu aplikácie, na ktorú sa sťažujú viacerí užívatelia.

Ako pre CNN uviedol burzový analytik Daniel Ives, reakcia trhov je prehnaná, čo vysvetľuje ich nadmernou citlivosťou na akúkoľvek informáciu okolo technologických firiem ako je Snapchat. Pritom len nedávno práve Snapchatu Tistá významná analýza predpovedala svetlú budúcnosť. Medzi mladými používateľmi internetu v Spojených štátoch sa jej totiž darí porážať konkurenčný facebook.