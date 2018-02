ĽS Naše Slovensko chce upraviť definíciu oprávneného prijímateľa investičnej pomoci

dnes 13:16 -

Poslanci za stranu Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko Marian Kotleba, Milan Uhrík, Martin Beluský a Ján Kecskés predkladajú do parlamentu novelu zákona o investičnej pomoci. Legislatívnou úpravou chcú upraviť definíciu oprávneného prijímateľa investičnej pomoci tak, aby mohol štátnu investičnú pomoc získať len taký prijímateľ, ktorý plánuje uskutočniť investičný zámer minimálne v jednom z najmenej rozvinutých okresov na Slovensku.

Tým by sa podľa poslancov prakticky presmerovala štátna investičná pomoc do najmenej rozvinutých okresov a zároveň by sa obmedzila nepotrebná štátna investičná pomoc do okresov s nízkou mierou evidovanej nezamestnanosti.

Prezident SR Andrej Kiska podpísal tento týždeň zákon o regionálnej investičnej pomoci. Ministerstvo hospodárstva chce zákonom v prvom rade tlačiť na nových investorov, aby investovali na severe, východe a juhu Slovenska. „Druhý základný bod je, že sa budeme snažiť ponúkať investorom, ktorí prídu na Slovensko investovať, nie kešové peniaze, ale skôr daňové úľavy a budeme ich tlačiť do toho, aby investovali do technológií s vyššou pridanou hodnotou,“ povedal minister hospodárstva Peter Žiga po schválení zákona.

Okrem iného ak budú chcieť investori investovať na Slovensku, podľa nového zákona budú musieť splniť náročnejšie podmienky. V prípade priamej dotácie bude musieť investor podstatne viac investovať a svoju investíciu umiestniť v najmenej rozvinutých regiónoch. V rozvinutých regiónoch, kde je nezamestnanosť nízka, získajú investori priamu pomoc len v prípade, že investujú do výskumu a vývoja. Štát sa bude zameriavať najmä na poskytovanie daňových úľav.