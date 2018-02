Päť dôvodov prečo by tento rok mohol byť najlepším rokom pre kryptomeny

Zdroj: CNBC

Foto: thinkstock;SITA/AP

dnes 0:30 -

Skeptici vidia len bublinu. V skutočnosti by si ale mali dať na jednu stranu potenciálne výhody a na stranu druhú nevýhody. Veľa ľudí zbytočne riskuje, investujú príliš veľa alebo príliš málo. Pritom stačí mať správnu analýzu. Tu je päť dôvodov, prečo by mohol byť rok 2018 najlepším rokom pre kryptomeny a prečo dáva zmysel do nich investovať.



1. Problematika škálovania

Bitcoin je najdôležitejšou kryptomenou. Väčšina peňazí podporovaných vládou, ktoré mieria do kryptomien, volia práve bitcoin. Preto to, čo sa stane s bitcoinom, dokáže ovplyvniť celý trh kryptomien. Dominantný podiel bitcoinu predstavoval minulý týždeň približne 40 percent kryptotrhu. Podľa odhadov je však jasné, že dominantné postavenie by sa malo vrátiť na 75 percent. Dalo by sa hovoriť o 150-percentnom potenciálnom raste bitcoinu v roku 2018 a to z dôvodu dominancie. Má najväčšiu používateľskú základňu a najväčší úspech u investorov. Napriek tomu čelí výzve ešte širšieho využitia. Bitcoin dnes nemôže zvládnuť viac ako šesť alebo sedem (alebo, s aktualizáciou protokolu "Segregated Witness" 12 až 14) transakcií za sekundu. V porovnaní s platobnými kartami, ktoré zvládajú tisíce transakcií za sekundu, je kritika pochopiteľná. Aké je riešenie? Ide o takzvané siete druhej vrstvy typu peer-to-peer v rámci reťazca.







Príkladom je Lightning Network, od Blockstream, sieť ktorá umožňuje transakcie mimo blockchainu, čo znižuje transakčné náklady takmer na nulu a takmer nekonečne zvyšuje rýchlosť a škálovateľnosť. A práve o to ide. Vzniká stále viac uzlov a kanálov, rastú exponenciálne. V nadchádzajúcich mesiacoch by sme mohli vidieť výrazný nárast transakcií a využitie väčšieho množstva bitcoinu v týchto kanáloch. Navyše sieť Lightning Network nemá poplatky. Inými slovami, siete druhej vrstvy riešia problémy bitcoinu v škálovateľnosti a nedostatku likvidity. To by mohlo byť hlavným dôvodom, prečo by cena bitcoinu tento rok mohla rásť. Existujú aj ďalšie projekty, ktoré by mohli spôsobiť výrazný nárast bitcoinu o 60 až 70 percent, možno až 100 a viac percent.



2. Legitimita ICO

Rovnako ako minulý rok, počiatočná ponuka mincí (ICO) bude mať vplyv na etheréovú sieť, pretože ICO si zvyčajne vyžaduje dostatok etherea. To podporí dopyt po digitálnych minciach tejto platformy. Viac legitímnych ICO povedie k väčšiemu záujmu o ethereum, tak ako sme to nedávno videli s miliardovou ICO poskytovateľa aplikácií na zasielanie správ Telegram, či v prípade fotofirmy Kodak. To znamená, že do konca roka by sme mohli očakávať zvýšenie trhovej kapitalizácie etherea na 200 miliárd dolárov zo súčasných asi 90 miliárd. Cena tejto kryptomeny by sa mohla zdvojnásobiť na 2 000 USD. Hoci aj iné platformy by si mohli pripísať podobné zisky, bude to hlavne ethereum, ktoré bude zo situácie ťažiť.







3. Regulácia

Čoraz častejšie sa objavuje názor, že prísnejšie predpisy poškodzujú trhy, ale takéto vyhlásenia sú krátkozraké. Z dlhodobého hľadiska spoločnosti musia mať jasné pravidlá kvôli právnej stabilite a istote. Nulová regulácia trhu kryptomien v Európe je prechodný stav. Mnohé európske vlády sa k tejto téme stavajú aktívnejšie. Téma by sa mala objaviť aj na summite G20 v marci, a ani nie tak kvôli ochrane spotrebiteľov, ako skôr z podozrenia, že kryptomeny sa používajú na pranie špinavých peňazí, financovanie terorizmu a obchod s drogami. Regulácia poskytuje používateľom a inštitucionálnym klientom dôveru v investovanie. Mohli sme to vidieť v Japonsku, keď krajina začala s reguláciou bitcoinu. Trh najskôr klesol, ale nakoniec rástol. To isté aj v Austrálii. Ostatné krajiny by sa mohli riadiť rovnakými pravidlami. Dnes investorov do kryptomien najvaic zaujíma vývoj situácie v Južnej Kórei, ale aj tam a pravdepodobne aj v mnohými ďalších krajinách budeme vidieť niečo podobné, vývoj na trhu sa nebude veľmi líšiť od toho, čo sa odohralo v Japonsku a Austrálii.





4. Väčšia miera využiteľnosti

Už dnes existuje niekoľko startupov ponúkajúcich debetné karty, pomocou ktorých ľudia môžu míňať svoje kryptomeny. To znamená, že počet používateľov a obchodníkov sa v roku 2018 prudko zvýši. Tým by sa zmenila povesť kryptomien a čoraz viac a viac firiem by im dôverovalo. Firmy, ktoré budú v tomto smere prosperovať, sa dostanú do povedomia. Tie, ktoré neuspejú, budú v tieni úspešných, tak ako dnes Facebook a Airbnb pomáhajú maskovať krach menších kolegov. Ale môže to byť aj naopak, úspešné príbehy niektorých subjektov z oblasti kryptomien budú zatienené negatívnymi správami o niekoľkých bankrotoch.





5. Inštitucionálni investori

Posledným dôvodom, prečo bude rok 2018 hviezdnym rokom pre kryptomeny je, že bude prvým rokom, kedy do ekosystému digitálnych peňazí pritečú vo väčšej miere inštitucionálne peniaze. Odhaduje sa, že doteraz to bolo 10 až 12 miliárd dolárov, ale to nie je nič v porovnaní s tým, čo by inštitucionálne fondy mohli tento rok investovať. Keďže prvé fondy podporili trh na približne 500 miliárd dolárov, ďalších 10 až 12 miliárd dolárov, čo sú doslova drobné pre niektoré fondy, by tento rok mohlo zdvojnásobiť trhovú kapitalizáciu.





Aby sme ale boli nohami na zemi, pravdepodobnosť naplnenia všetkých piatich faktorov nie je stopercentná. Ale každý z nich by mohol zvýšiť celkovú veľkosť trhu o 50 až 100 percent, možno dokonca až o 200 percent. Spojením všetkých faktorov by trh mohol vzrásť až na sedem až osemnásobok súčasných úrovní. Hoci to nebude taký násobok ako čo sme videli v roku 2017, je to v absolútnych číslach oveľa viac. To by mohlo znamenať, že rok 2018 bude najúspešnejším rokom pre kryptomeny. Navyše, rast by nebol založený výhradne na humbugu, nádeji a špekuláciách, ale na solídnych základoch.

Autorom je Julian Hosp, spoluzakladateľ a prezident spoločnosti TenX, ktorá pomáha pri presadozaní kryptomien vo výdavkoch spotrebiteľov.