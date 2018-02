Ruská centrálna banka musí poskytnúť ďalšiu pomoc najväčšej banke Otkritie

dnes 14:31 -



Ruský bankový sektor je v centre pozornosti po tom, čo musela centrálna banka v druhej polovici 2017 zachraňovať tri najväčšie súkromné banky, vrátane Otkritie. Okrem toho ruský bankový regulátor zatvoril desiatky menších finančných ústavov v rámci "čistenia bankového sektora".

Zadornov uviedol, že podnikateľský plán spoločnosti Otkritie pre rok 2018, schválený dozornou radou, počíta so 70-% nárastom retailových úverov, a to ako spotrebiteľských, tak hypotekárnych, a tiež so zvýšením úverov malým a stredným podnikom.