EÚ chce ponúknuť svetu "zelené" batérie vyrobené "zelenou" energiou

dnes 15:31 -

Po vlaňajšej premiére sa toto podujatie vracia v rozšírenej verzii, keď sa okolo 600 zástupcov z oblasti priemyslu, financií, výskumu a inovácií stretne s vysokými politickými predstaviteľmi EÚ. Európsku komisiu na podujatí zastupujú podpredsedovia Maroš Šefčovič a Jyrki Katainen a tiež eurokomisári Elžbieta Bieňkowská a Carlos Moedas.



Šefčovič v rozhovore pre TASR zdôraznil, že prvýkrát sa na tomto podujatí uskutoční aj špeciálne fórum zamerané na čisté technológie, ktoré sa zameriava aj na strategickú prioritu vybudovania kapacít na výrobu batérií v Európe. Spresnil, že zástupcovia priemyslu prišli do Bruselu s návrhom 20 prioritných oblastí, kde očakávajú spoluprácu zo strany EÚ a jej členských štátov a tiež podporu v podobe financovania. Podľa jeho slov dohoda na súbore priorít bude znamenať väčšiu dynamiku pri budovaní budúcich gigafabrík na batérie. Tých bude Európa potrebovať 10 až 20, aby v najbližšom desaťročí pokryla očakávaný odbyt.



Slovenský eurokomisár spresnil, že štyri európske firmy (Northvolt, Siemens, Umicore a SAFT) už majú sľubne rozbehnuté projekty a vyjadril radosť, že aj na Slovensku sa prihlásili záujemcovia o vybudovanie takýchto tovární v budúcnosti.



"Priemysel nám signalizuje, že už do roku 2020 by potreboval 300.000 až 400.000 pracovníkov so špeciálnymi zručnosťami z oblasti chémie," uviedol Šefčovič. Dodal, že trh s batériami v EÚ bude mať po roku 2025 ročný obrat okolo 250 miliárd eur, čo zároveň vytvorí 4 až 5 miliónov nových pracovných miest. "Ide o veľmi perspektívne odvetvie, ktoré má strategickú dôležitosť pre budúcnosť európskeho priemyslu a najmä autopriemyslu," opísal situáciu.



Istým európskym špecifikom je podľa neho to, že predstavitelia priemyslu presadzujú myšlienku, že EÚ by mala vyrábať "zelené batérie". To znamená, že pri ich výrobe budeme využívať všetky vedomosti a zručnosti, ktoré sme nadobudli v procese budovania udržateľnej ekonomiky - zodpovedné získavanie nerastných surovín, špeciálne dizajnovanie batérií, aby sa dali recyklovať alebo znova použiť, čiže vysoké štandardy v zmysle ochrany životného prostredia.



EÚ by za týmto účelom mala vypracovať také štandardy kvality, aby európske batérie, ak dodržia vysokú náročnosť, mohli používať zelenú nálepku udržateľnosti. To bude zaujímavé aj pre výrobcov automobilov, ktorí svojim klientom ponúknu "čisté autá" na elektrický pohon podporujúce ochranu životného prostredia.



"Dnešné batérie sú zamerané na nízke náklady. A ako zisťujeme od spotrebiteľov, sú dopravované zďaleka, je tam silná uhlíková stopa, ich kvalita je kolísavá a nikto nevie určiť za akých podmienok boli vyrobené, či sa pritom použila čistá energia z obnoviteľných zdrojov," vysvetlil Šefčovič. A práve tu chce EÚ podľa neho zabodovať, lebo chce presne zmapovať a zdokumentovať celý hodnotový reťazec batérií a zagarantovať, že batérie budú v blízkej budúcnosti batériami štvrtej generácie, že vzniknú zásluhou moderných a čistých technológií a pri využívaní "zelenej energie" z obnoviteľných zdrojov.