"Krajiny sa postupne vzdávali snov o ambicióznych vesmírnych programoch pre ľudí na orbite, obávali sa, či im zajtra štátny dlh neskomplikuje život," hovorí Bigelow. Dnes, keď peniaze opäť prúdia do komerčného vesmírneho priemyslu, zakladá novú spoločnosť, Bigelow Space Operations, aby prostredníctvom nej ponúkol klientom nové možnosti ako stráviť čas vo vesmíre na základniach, ktoré má v úmysle uviesť do prevádzky v roku 2021.

Nafukovacie kozmické lode, pôvodne navrhnuté NASA na ochranu šesťčlennej posádky pred nebezpečenstvom roja mikrometeroidov, sú postavené spoločnosťou Bigelow Aerospace, spoločnosťou, ktorú Robert Bigelow financuje z úspešných investícií do hotela v Las Vegas. Bigelowova vesmírna firma tiež spolupracovala s americkou armádou pri vyšetrovaní UFO.







Pokiaľ ide o vesmírne stanice, Bigelow hovorí, že jeho najväčšími konkurentmi sú NASA a Čína. Zdôrazňuje, že aj napriek všetkým novým investíciám a úsiliu znížiť náklady na prístup do vesmíru, len štáty majú dnes potrebné zdroje na finančne nákladné činnosti vo vesmíre.

Medzinárodná vesmírna stanica ISS, ktorú prevádzkujú spoločne USA, Rusko, Kanada, Európa a Japonsko, je v súčasnosti primárnou stanicou na obežnej dráhe pre ľudské posádky. Prvá čínska kozmická stanica bola vypustená na obežnú dráhu pred siedmimi rokmi. Tiangong-1, čiže Nebeský palác, už na orbite nie je. S komplexom vedci stratili kontakt už vlani. Nahradiť ju má už tento rok stanica väčšia a modernejšia.

Obe tieto lietajúce laboratóriá vytvárali výskumné príležitosti pre vedcov, ktorí experimentujú s mikrogravitáciou a pre vesmírnych inžinierov, ktorí sa snažia vyriešiť problémy spojené so životom a prácou v prostredí bez prístupu vzduchu. ISS tiež vytvorila dôležitý trh v oblasti vesmírnej dopravy, stačí spomenúť inovatívne prístupy konštruktérov rakiet, ako je SpaceX. Trumpova administratíva navrhuje vypnúť vesmírnu stanicu v roku 2025 a spolu so svojimi partnermi presunúť pozornosť na Mesiac a Mars. Čína vyzýva ostatné štáty, aby sa pripojili k jej programu vesmírnych letov.







Bigelow sa obáva, že popri týchto dvoch iniciatívach vyschnú zdroje pre financovanie vesmírnych aktivít na obežnej dráhe ešte predtým, než by sa dali dohromady dostatočné finančné prostriedky zo súkromných aktivít na realizáciu jeho vesmírnych staníc. Vedecký výskum, ktorý využíva mikrogravitáciu, pozorovanie zeme z vesmíru a vesmírny cestovný ruch, sú označované ako ziskové orbitálne obchodné modely. Bigelow sa ale domnieva, že by to nestačilo. "Nevyhľadáme cestovný ruch ako časť mimoriadne silného trhu," napísal v tlačovom vyhlásení v ktorom oznamuje rozbehnutie nového biznisu. "To, čo sme vždy očakávali je, že sa budeme silne angažovať v pomoci zahraničným krajinám pri vytváraní ľudských vesmírnych programov."

Bigelow sa obáva, že Trumpova administratíva "nemá plán" pre nahradenie ISS bez toho, aby odovzdala na orbite dominanciu Číne. V najnovšom rozpočte žiada Biely dom od Kongresu sumu 150 miliónov dolárov, aby NASA začala pracovať na takomto programe spoločne so súkromnými firmami.



Bigelow tiež oznámil, že vstupuje do partnerstva s Centrom pre pokrok v oblasti vesmíru (CASIS), organizáciou, ktorá podporuje nezávislý výskum na ISS. V partnerstve bude jeho spoločnosť, ktorá už nasadila na ISS nafukovací modul s názvom BEAM, s vedcami spolupracovať na samostatných experimentoch, čo pomôže pripraviť jeho firmu na vlastné budúce operácie.

V tejto súvislosti ale treba dodať, že CASIS má problémy s naplnením svojej výskumnej kapacity na medzinárodnej stanici. Program "len čiastočne splnil očakávania", uviedol generálny inšpektor NASA. To nevyznieva dobre, pokiaľ ide o dopyt po súkromnej stanici, ktorá musí byť sebestačná.







Okrem spolupráce s národnými vesmírnymi programami Bigelow nedefinoval o aké ďalšie aktivity by sa okrem vedy pokúšal. Prvým krokom jeho novej firmy bude prieskum trhu. "Okolo Vianoc by sme už mali presnejšie vedieť čo táto aktivita komercializácie vesmíru, pokiaľ ide o ľudí vo vesmíre, naozaj obsiahne," povedal. Podnikateľ uviedol, že má finančné prostriedky na vybudovanie dvoch nových kozmických staníc s vnútorným objemom 330 kubických metrov, nazvaných B-330, ktoré by mohol uviesť do života v roku 2021. Pod jednou podmienkou. "Ak nenájdeme životaschopný obchodný model, napríklad že o využitie prejaví záujem NASA, alebo že budeme mať životaschopný obchodný model s firemným alebo štátnym sektorom, bol by to ten najhorší možný scenár," povedal. "V prípade, že by neexistovalo zmysluplné obchodné využitie, po vytvorení dvoch B-330 by sme si museli dať prestávku, stanice by zostali na zemi a len čakali na vynesenie do vesmíru."