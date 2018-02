Ak hľadáte najlepšiu návratnosť akcií, nemusíte chodiť ďaleko

Zdroj: CNBC;Reuters

Foto: TASR/AP

dnes 0:26 -

euro zone emerged as one of the best-performing major economies last year.">Eurozóna bola vlani jednou z najvýznamenjšie rastúcich ekonomík. Prieskumy naznačujú, že dynamika bude pokračovať minimálne ďalších niekoľko mesiacov, čo sú určite dobré správy pre Európsku centrálnu banku, ktorá chce do konca roka postupne úplne utlmiť svoj program kvantitatívneho uvoľňovania.

Eurozóna zaznamenáva dlho očakávaný rast po takmer desaťročí stagnovania od finančnej krízy a recesie po kríze štátneho dlhu. S ekonomickým rastom silnie aj spoločná mena, ktorou platí 19-členná skupina, čo sa negatívne odráža na ziskoch firiem ktoré sa vo väčšej miere spoliehajú na vývoz. Ekonomický rast je v tomto ponímaní dvojsečná zbraň.

Skoršie údaje z Nemecka, najväčšej európskej ekonomiky, ukázali, že rast súkromného sektora dosiahol takmer sedemročné maximum, avšak nálada investorov sa tento mesiac zhoršila. Mohli za to nekonečné koaličné rokovania medzi konzervatívcami nemeckej kancelárky Angela Merkelovou a stredopravými sociálnymi demokratmi (SPD).



Ak sa prozrieme do Francúzska, obchodný boom v januári neprejavoval žiadne známky poklesu, v Taliansku dosiahol 10 a polročné maximum a sektor služiev v Španielsku, ktorý pokrýva približne polovicu celkovej hospodárskej produkcie krajiny, rástol najrýchlejším tempom za ostatných šesť mesiacov.



"Sme svedkami veľmi silného hospodárskeho rastu v Európe, odkiaľ ale pochádza približne menej ako polovica príjmov európskych spoločností. Veľkú expozíciu totiž majú v zahraničí," povedal Nick Nelson, kapitálový stratég UBS. Dodal, že zhruba 20 percent európskeho predaja smeruje do USA a 30 % do zvyšku sveta, prevažne do Ázie. "Takže ak sa zaujímate o akcie, zostaňte doma, namiesto toho aby ste sa zameriavali na vývozcov,“ odporúča Nelson. "Je zrejmé, že tie dokážu ťažiť zo silnejšieho eura, takže naše odporúčania boli celkom jasné v druhej polovici minulého roka, keď sme videli posilňovanie eura, obrátiť sa na domácich hráčov, pretože tí budú ťažiť z domáceho ekonomického rastu. Dokážete sa tak vyhnúť akémukoľvek menovému protivetru."





Euro od minulého roka posilnilo o viac ako 16 % a zároveň si pripísalo 3,8 % oproti libre. Firmy v eurozóne začiatkom roka zaznamenali prírastky objednávok a aktivít najvyšším tempom za viac ako desať rokov. To je vítaným znamením pre Európsku centrálnu banku, keďže začína hovoriť o utlmovaní svojho programu kvantitatívneho uvoľňovania.

Európske akciové trhy v utorok rástli, keď reagovali na zverejnenie série robustných firemných hospodárskych výsledkov za predchádzajúci kvartál. Istý negatívny dopad na európske akcie mali aktuálne údaje indexu nákupných manažérov (PMI). Štruktúra ekonomického zdravia výrobného sektora v eurozóne sa v tomto mesiaci znížila na 57,5 ​​v porovnaní s januárovým 58,8, čo je najvyššia hodnota od roku 2006. Hodnota vyššia ako 50 predstavuje expanziu v tomto sektore.







Analytici hovoria, že to naznačuje do budúcna pomalšie tempo rastu, aj keď obchodná aktivita je stále na rekordných úrovniach. "Napriek poklesu PMI v podnikateľských prieskumoch v eurozóne, zostáva index na úrovni, ktorá by bola historicky v súlade so stále silným rastom v eurozóne," uviedol Mike Bell, stratég J.P. Morgan Asset Management. "PMI je stále v súlade so silným rastom príjmov európskych spoločností v roku 2018 a nie je dôvod očakávať, že by s akciami eurozóny mohli byť problémy."

Nelson do značnej miery súhlasí a poznamenal, že aj napriek trochu náročnejšiemu výhľadu zostáva všeobecná nálada pokojná. "Myslíme si, že v tomto roku silnejšie euro strháva asi tri percentuálne body z európskych príjmov, takže aj keď je tu mierny protivietor, nie je to žiadna katastrofa."