V stredu o uzatvorení obchodnej dohody CETA medzi Kanadou a EÚ

dnes 16:16 -

Vláda by mala v stredu rokovať o uzatvorení Komplexnej hospodárskej a obchodnej dohody (CETA) medzi Kanadou a Európskou úniou a jej členskými štátmi. Cieľom dohody CETA je vzájomná liberalizácia obchodu s tovarom a službami, ako aj prijatie pravidiel pre otázky týkajúce sa vzájomného obchodu, v súlade s pravidlami Svetovej obchodnej organizácie. "Dohoda je v súlade so zahraničnopolitickými záujmami SR, ako aj v súlade s medzinárodnoprávnymi záväzkami SR," uvádza ministerstvo hospodárstva ako predkladateľ materiálu.

Minister hospodárstva Peter Žiga má na rokovanie kabinetu predložiť aj návrh novely zákona o energetike. Novela zákona podľa rezortu hospodárstva zohľadňuje dodatočné požiadavky Európskej komisie k transpozícii tretieho energetického balíčka. Návrh novely zákona komplexne upravuje stav núdze v elektroenergetike, predchádzanie takémuto stavu núdze, skúšku stavu núdze v elektroenergetike, či súvisiace práva a povinnosti účastníkov trhu s elektrinou. Legislatívny návrh upravuje aj spôsob vyhlasovania a oznamovania stavu núdze v elektroenergetike a obmedzujúcich opatrení v elektroenergetike a ďalšie podmienky, ktoré so stavom núdze v elektroenergetike, predchádzaním stavu núdze v elektroenergetike a skúškami stavu núdze v elektroenergetike súvisia.

Vláda by mala prerokovať tiež návrh nového zákona o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu a niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu. Ide o transpozíciu európskej smernice o balíkoch cestovných služieb a spojených cestovných službách. "Účelom smernice a návrhu zákona je zabezpečiť vysokú úroveň ochrany cestujúcich a zároveň prispieť k posilneniu transparentnosti a právnej istoty aj na strane obchodníkov," uviedlo ministerstvo hospodárstva ako predkladateľ návrhu zákona. Ústrednou témou navrhovaného zákona je zabezpečenie ochrany pre prípad úpadku cestovnej kancelárie.

Ministri by mali rokovať aj návrhu zákona o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy. Návrh zákona zavádza povinnosť pre orgány verejnej moci získavať a používať pri svojej úradnej činnosti údaje evidované v informačných systémoch verejnej správy. Zároveň oslobodzuje fyzické osoby a právnické osoby od povinnosti predkladať najčastejšie požadované výpisy z registrov pri najčastejších životných situáciách, v ktorých dochádza ku komunikácii občanov so štátom. Ide o výpis z listu vlastníctva, výpis z obchodného registra, výpis zo živnostenského registra, a výpisy a odpisy z registra trestov.

Ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriela Matečná by mala na rokovanie vlády predložiť návrh novely zákona o veterinárnej starostlivosti. Novelou zákona sa upravujú ustanovenia o identifikácii a registrácii zvierat, v spojitosti s ustanoveniami o živých nálezoch zvierat, odchytu túlavých zvierat a ich umiestňovaní do karanténnych staníc a útulkov pre zvieratá. Legislatívny návrh podrobne upravuje zriaďovanie karanténnych staníc a útulkov pre zvieratá, umiestňovanie zvierat do nich a zriaďovanie staníc pre zvieratá, ktoré podliehajú veterinárnym opatreniam.