Prekvapujúca štúdia banky: Nezavrhujte kryptomeny, jedného dňa vám pomôžu s diverzifikáciou

Zdroj: coindesk

Foto: SITA/AP;thinkstock

dnes 0:14 -

Správa s názvom "Dešifrovanie kryptomien: technológie, aplikácie a výzvy" vyšla 9. februára, vypracovalo ju oddelenie globálneho výskumu banky. Skúma sa v nej celý rad otázok týkajúcich sa kryptomien a blockchainu a to najmä z pohľadu dôsledkov pre investorov, finančné firmy a centrálne banky.

Za najvýznamnejšiu časť správy sa dá považovať vyhlásenie, hoci opatrné, že kryptomeny môžu jedného dňa zohrávať úlohu pri diverzifikácii globálnych dlhopisových a akciových portfólií. "Ak sa zopakuje situácia z minulosti, s pretrvávajúcou volatilitou a koreláciou by mohli kryptomeny potenciálne zohrávať úlohu pri diverzifikácii globálneho dlhopisového a akciového portfólia, ale podľa nášho názoru je tu jedno veľké ale, ak vezmeme do úvahy astronomické výnosy a volatilitu posledných rokov. V prípade, že kryptomeny prežijú najbližších niekoľko rokov a zostanú súčasťou globálneho trhu, potom pravdepodobne vystúpia z ich súčasnej špekulatívnej fázy a ponúknu normálnejšie výnosy, oveľa nižšiu volatilitu a korelácie (podobne ako iné aktíva s nulovou návratnosťou ako je zlato a japonský jen," píšu v správe bankári.







Takýto postoj je v priamom kontraste s komentármi predsedu, prezidenta a generálneho riaditeľa banky, Jamieho Dimona, ktorý vlani vyriekol svoju neslávne známu poznámku o tom, že bitcoin je "podvod". Ako uvádzajú autori správy, kryptomeny pravdepodobne úplne nezmiznú. "Je pravdepodobné, že kryptomeny úplne nezmiznú, môžu ľahko prežiť v rôznych podobách medzi hráčmi, ktorí si želajú väčšiu decentralizáciu, peer-to-peer siete a anonymitu, aj keď tá je ohrozená.“

Pri spiatočnom pohľade na minulosť investovania, sa správa banky zameriava na širšiu otázku používania blockchainu, najmä v prípade súkromných firiem, ktoré si budú vytvárť a prevádzkovať vlastné siete. Autori píšu, že blockchain je "vynikajúca databáza" a že napriek obavám regulačných orgánov je samotná technológia potenciálne regulovaniu otvorená.







"Podľa nášho názoru bude najväčšia príťažlivosť blockchainu spočívať v tom, že prinesie zvýšenie efektívnosti v rámci celého hodnotového reťazca," uvádza správa a následne to aj vysvetľuje. "Navrhované použitie distribuovanej knihy vo finančnom sektore bude pravdepodobne založené na známych účastníkoch definovaných vopred, s príslušnou dokumentáciou KYC / AML (zásada „poznaj svojho klienta“ proti praniu špinavých peňazí) s prísne autorizovaným prístupom. V dôsledku toho veríme, že distribuovaná kniha má potenciál ponúknuť regulátorom väčší stupeň transparentnosti, vyššiu úroveň zabezpečenia a kratší čas na vyrovnanie transakcií, čím sa znižuje riziko pre zmluvné strany aj trhové riziko."





Autori štúdie tvrdia, že blockchain má potenciál zmeniť cezhraničné platby, zúčtovacie procesy, zabezpečenie kolaterálu, ako aj širší finančný svet, oblasť dopravy či zdravotnej starostlivosti. Správa však upozorňuje na to, že akékoľvek výhody by boli evidentné len vtedy, ak by "nákladové efekty kompenzovali regulačné, technické a bezpečnostné prekážky" pri zavádzaní technológie.

Správa sa tiež zaoberá témou zvanou "Fedcoin", čo je digitálna mena vytvorená centrálnou bankou. A to aj napriek tomu, že samotní predstavitelia Fedu vyhlásili, že v dohľadnom čase sa táto myšlienka nedostane na program dňa. Avšak postoj iných centrálnych bánk sa značne líši, tie už dnes aktívne skúmajú možnosti rôznych aplikácií. Správa JPMorgan sa zaoberá možnými následkami a dôsledkami takejto emisie. Autori správy uvádzajú, že Fedcoin v určitom zmysle bude podporovať "platobné služby poskytované centrálnou bankou" v rámci bezhotovostného systému a že to môže pomôcť bankám implementovať negatívne úrokové sadzby, ktoré niektorí ekonómovia obhajujú.







Upozorňujú však aj na to, že vydávanie takejto meny by "umožnilo nebankovým spoločnostiam prístup k súvahe centrálnej banky", čo by mohlo "ohroziť hospodársky a sociálne dôležitú funkciu komerčných bánk, ako sprostredkovateľa financií.“ Autori dodávajú, že štátom vydávaná kryptomena by mohla mať vplyv na úverovanie súkromného sektora. "Ak by sa kryptomeny považovali za lepšie ako bankové vklady, viedlo by to k veľkému posunu do kryptomien. Potom by ale oveľa väčší podiel úspor smeroval do aktív centrálnej banky (štátny dlh) a menej do úverov poskytovaných komerčnými bankami, čo by potenciálne dramaticky zvýšilo prémiu súkromného úverového rizika a znížilo tok úverov do súkromného sektora."

Autori upozorňujú aj na problém anonymity pri štátom vydávanej kryptomene. "Na jednej strane je súkromie považované za implicitné ústavné právo, ktoré sa môže rozšíriť aj na menové transakcie. Na druhej strane existuje niekoľko zákonov, ktoré majú zabrániť tomu, aby sa finančný systém využíval na pranie špinavých peňazí alebo financovanie terorizmu a iných nelegálnych aktivít."