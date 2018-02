WTO by sa mala pripraviť na obdobie bez USA

dnes 13:31 -

Členské štáty Svetovej obchodnej organizácie (WTO) by sa mali pripraviť na to, že v budúcnosti USA pravdepodobne členom organizácie nebudú. Povedal to tento týždeň bývalý šéf WTO Pascal Lamy.

Spojené štáty spôsobili vo WTO krízu, keď zablokovali menovanie nových sudcov. Skomplikovali tak systém riešenia sporov na pôde WTO, a to práve v období, keď sa organizácia snaží poradiť si s rastúcimi rozpormi ohľadne krokov Pekingu.

Zástupcovia USA zatiaľ odmietajú diskutovať o tom, čo by ich presvedčilo, aby svoje veto ohľadne menovania sudcov zrušili. Predpokladá sa, že až do septembra, keď sa očakáva odchod ďalšieho zo sudcov, sa nič nezmení.

"Ak jedna z veľmocí nechce hrať podľa pravidiel, ostatní budú musieť na to reagovať," povedal Lamy, ktorý sa zúčastnil na stretnutí organizovanom Konferenciou OSN pre obchod a rozvoj (UNCTAD) s názvom "Obchod v kríze".

Ako uviedol, plán A, ktorý by bol podľa neho pre členov WTO výhodnejší, by mal zistiť, kde je problém a ponúknuť jeho vyriešenie. Plán B by mal zabezpečiť, aby systém mohol fungovať aj bez USA, dodal Lamy s tým, že mať k dispozícii plán B by mohlo prispieť k tomu, aby plán A fungoval lepšie.

Taktika USA by mala podľa Lamyho viesť k trom možným výsledkom. Najvhodnejším by bola reforma judikatúry WTO, čo by riešilo súčasnú nespokojnosť Washingtonu. Ďalším by bolo vrátenie sa pred obdobie WTO, čo by znamenalo slabšiu obchodnú disciplínu. Za tretí možný scenár považuje Lamy model, ktorý nazýva "osamelý kovboj". Ten predpokladá odchod USA z organizácie, prípadne možnosť, že ostatné členské štáty s cieľom odolať tlaku USA vytvoria WTO bez Spojených štátov.

Lamy dodal, že chápe niektoré sťažnosti USA na Čínu, podľa neho ale prezident Donald Trump a jeho poradcovia majú na súčasný obchod "stredoveký pohľad".