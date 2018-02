Zákazku na prevádzku kompy vo Vojke získal Slovenský vodohospodársky podnik

dnes 15:01 -

Motorovú kompu Vojka nad Dunajom - Kyselica na prívodnom kanáli Vodného diela (VD) Gabčíkovo bude prevádzkovať Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. (SVP). Za poskytovanie týchto služieb počas piatich rokov. alebo do vyčerpania maximálneho finančného limitu mu Vodohospodárska výstavba, š. p., má zaplatiť najviac 8,3 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (9,96 mil. eur vrátane DPH).

Ako vyplýva z výsledku verejnej súťaže, vyhlásenej ešte pred rokom, vybraný prepravca sa v elektronickej aukcii zaviazal zabezpečovať jeden cyklus prepravy kompy (jeden spoj z Vojky do Kyselice a späť) za 180 eur bez DPH (216 eur s DPH). Táto cena zahŕňa prepravu aj pohotovosť na prepravu mimo prevádzky kompy. Predpokladaná cena zákazky pri vyhlásení tendra vlani vo februári bola takisto 8,3 mil. eur bez DPH.

Ponuky v súťaži predložili pôvodne traja uchádzači, okrem SVP ešte spoločnosť Duo Plus, spol. s r. o., Bratislava a skupina firiem Raven Slovakia, s. r. o. a Just IT Solutions, s. r. ., Bratislava. Ich ponuky však vodohospodári vylúčili pred otváraním cenových ponúk pre nesplnenie podmienok účasti. Lehoty na predkladanie ponúk boli štyrikrát predĺžené. Vodohospodárska výstavba a SVP uzavreli zmluvu o poskytovaní služieb pri prevádzke kompy v závere januára a po zverejnení v centrálnom registri už nadobudla účinnosť.

Zmluvná cena za prevádzku kompy Vojka nad Dunajom - Kyselica po výbere SVP predstavuje 1,99 mil. eur vrátane DPH v prepočte na jeden rok. Štátny podnik v minulosti prevádzkoval kompu v prepočte za 490 tis. eur ročne. Kompu prevádzkovala naposledy od júla 2015 spoločnosť Ponton City, a. s. Zmluva bola uzavretá pôvodne na pätnásť rokov za 25 mil. eur bez DPH (30 mil. eur s DPH), čo je v prepočte na rok 2 mil. eur s DPH. Bývalý prepravca zabezpečoval jeden cyklus prepravy za 206 eur bez DPH a za jednu hodinu pohotovosti mal 122 eur bez DPH. V prípade nárastu ceny pohonných hmôt o každých 0,50 eura za sto litrov sa cena prepravy mohla zvýšiť o 0,8 %.

SVP má podľa cestovného poriadku kompy prevádzkovať v pracovných dňoch 23 spojov denne zväčša v intervale tridsať minút (s odchodmi z Vojky od 5:00 do 21:30) a v dňoch voľna a pokoja sedemnásť spojov (v tomto období nebude kompa premávať o 7:00, 8:00, 11:50, 15:00,16:00 a 17:00). V čase od polnoci do 5:00, alebo pri prerušení plavby, je prepravca povinný byť v pohotovosti k jazde. Preprava na vzdialenosť 520 metrov v jednom smere trvá desať minút a pre cestujúcich je bezplatná. Predošlý prepravca zabezpečoval premávku kompy v hodinových intervaloch devätnásťkrát denne s odchodmi z Vojky od 5:00 do 23:00.