Sociálna poisťovňa vlani zvýšila výber poistného

Sociálna poisťovňa (SP) vybrala za minulý rok poistné a príspevky na starobné dôchodkové sporenie od ekonomicky aktívneho obyvateľstva v sume 7,58 mld. eur. "Oproti predpokladanému rozpočtu to predstavuje zvýšený výber o 169 mil. eur, čím plán výberu splnila Sociálna poisťovňa na 102,28 %," uviedol hovorca poisťovne Peter Višváder. Zvýšený výber poistného podľa neho možno pripísať pokračujúcemu ekonomickému rastu na Slovensku a opatreniam zo strany Sociálnej poisťovne, napríklad upozorňovaniu na aktuálne dlžné sumy formou esemesiek a emailov, či informovaním platiteľov o povinnostiach voči poisťovni.

Podľa rozpočtu SP na tento rok, ktorý koncom minulého roka schválil parlament, by mala poisťovňa v tomto roku hospodáriť s príjmami v celkovej výške 8,51 mld. eur, z toho 515 mil.eur by mal predstavovať prebytok z minulého roka. Výdavky poisťovne by mali v tomto roku tvoriť takmer 8 mld. eur. Na dôchodky by mali smerovať 7,05 mld. eur, na nemocenské dávky 604,2 mil. eur a na dávky v nezamestnanosti 162,9 mil. eur.