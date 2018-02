Coca-Cola zvýšila v 4. kvartáli tržby, prepadla sa však do straty

včera 18:31 -

Výrobca nealkoholických nápojov Coca-Cola v piatok oznámil vyššie tržby v 4. kvartáli, ku ktorým mu dopomohol najmä vyšší predaj čajov, káv a nápojov s obsahom vitamínov. Tie vykompenzovali slabší predaj sladených perlivých nápojov.

Tržby medziročne klesli o 20 % na 7,51 miliardy USD (6,03 miliardy eur), čím prekonali prognózy Wall Street na úrovni 7,36 miliardy USD. Coca Cola v 4. kvartáli spadla do čistej straty 2,75 miliardy USD v porovnaní s čistým ziskom 550 miliónov USD v rovnakom období roka 2016.

Coca-Cola plánuje využiť hotovosť v zahraničí a úspory súvisiace so zmenou firemného zdaňovania v USA na zníženie zadlženosti o sedem miliárd dolárov. Na druhej strane spoločnosť musela v 4. kvartáli zaúčtovať mimoriadny výdavok 3,6 miliardy USD práve v súvislosti so zmenami daňových zákonov, čo vyústilo do čistej straty v porovnaní so ziskom pred rokom.

Coca-Cola aj jej hlavný konkurent PepsiCo pociťujú dôsledky nižšieho predaja sladených nápojov, keďže spotrebitelia začínajú uprednostňovať zdravšie nápoje. S cieľom kompenzovať tento vývoj spoločnosť uviedla na trh nízkokalorickú Diet Coke so štyrmi novými príchuťami a zvýšil sa aj predaj Coke Zero Sugar. Zároveň sa viac zameriava na neperlivé nápoje, napríklad vitamínami obohatenú vodu Glaceau.