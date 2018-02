Vyššie rozpočtové príjmy by mali podľa Hegera ísť na znižovanie dlhu

dnes 15:31 -

Vyššie očakávané rozpočtové príjmy, ktoré tento týždeň avizovali analytici rezortu financií, by sa mali použiť na zníženie verejného dlhu a na reformy potrebné v školstve či zdravotníctve. Vyzýva na to poslanec za OĽaNO Eduard Heger. Podľa Inštitútu finančnej politiky (IFP) pri ministerstve financií by totiž mali byť oproti pôvodným očakávaniam príjmy z daní a odvodov v tomto roku vyššie o 150 mil. eur, v budúcom roku dokonca o takmer 300 mil. eur a v roku 2020 o vyše 250 mil. eur.

„Pri tak priaznivom vývoji daní je od vlády a ministra financií nezodpovedné, keď nemyslí na horšie časy, hoci sám priznáva, že určite prídu. Časť z tohto zvýšenia by vláda mala použiť na zníženie štátneho dlhu, ktorý dosahuje už 43 miliárd eur, čo je v prepočte na jedného obyvateľa až 8-tisíc eur a pohybuje sa na hranici sankčných pásiem,“ tvrdí v reakcii Heger. Časť z takto získaných dodatočných zdrojov by sa podľa neho mala využiť na zmysluplné reformy, najmä v školstve a zdravotníctve. Práve vďaka odkladaniu týchto reforiem totiž podľa Hegera už tri roky stagnujeme v dobiehaní vyspelej Európy podľa údajov o vývoji hrubého domáceho produktu na obyvateľa.

Vláda sa však podľa poslanca za OĽaNO naopak uchyľuje k zavádzaniu nových daní, namiesto zvyšovania tlaku na znižovanie výdavkov. „Preto vyzývam ministra financií, aby pritlačil na svojich ministerských kolegov a pri zostavovaní rozpočtu na najbližší rok zatlačil, aby sa ministri sústredili i na výdavkovú časť svojich rozpočtov. Pretože inventúra výdavkov zatiaľ súčasnej vláde nevoňala,“ dodal Heger.

Vyšší odhad príjmov verejnej správy podľa analytikov rezortu financií vychádza z aktuálneho výberu daní a odvodov, ako aj novej makroekonomickej prognózy a za vyšším výberom stojí najmä pozitívna situácia na trhu práce a rastúca spotreba domácností. Na druhej strane negatívny vplyv bude mať nová legislatíva. Prognóza daňových a odvodových príjmov napríklad už počíta aj so zmenami týkajúcimi sa 13. a 14. platu, ktoré majú byť oslobodené od daní a odvodov.