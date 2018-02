Samospráva Bánoviec nad Bebravou chce zrekonštruovať dom opatrovateľskej služby

dnes 10:31 -

Samospráva Bánoviec nad Bebravou má záujem zabezpečiť rekonštrukciu bytového domu na Ulici 5. apríla. Práce na budove, známej ako Dom opatrovateľskej služby (DOS), chce financovať z úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB) a vlastných zdrojov.

Rekonštrukcia DOS, kde je 48 bytov, má zahŕňať zateplenie obvodového i strešného plášťa a technického suterénu, výmenu spoločných rozvodov vody, kanalizácie, vykurovania, plynofikácie a elektroinštalácie, tiež inú modernizáciu ako výmenu podláh, nátery a maľby spoločných priestorov.

Investícia do bytového domu predstavuje maximálne 473.000 eur, pričom úver zo ŠFRB nepresiahne 332.050 eur a spoluúčasť mesta je vo výške 140.950 eur.

Zámer obnovy DOS, predloženie žiadosti o úver zo ŠFRB a v tejto súvislosti i jeho zabezpečenie založením samotného domu schválili bánovskí mestskí poslanci na svojom rokovaní tento týždeň. Zároveň svojím hlasovaním odobrili vyčlenenie financií v rozpočte mesta v budúcich rokoch a zabezpečenie splácania úveru počas celého obdobia jeho splatnosti.

"Ide o mestskú budovu, v ktorej žijú prevažne starší občania. Je doslova v havarijnom stave, ľudia tam majú pribité okná klincami, fučí tam, preto ju chceme kompletne zrekonštruovať," povedal pred časom primátor Bánoviec nad Bebravou Marián Chovanec.

V prípade, že ŠFRB mestu poskytne úver, tento sa premietne aj do nájomného v DOS. V súčasnosti majú nájomníci náklady na bývanie vo výške od 70 do 120 eur mesačne, po započítaní úveru by mali dosiahnuť 100 až 150 eur. "Zateplenie a výmena okien sa však premietnu do nákladov na dodávku tepla, takže výsledný nárast nákladov nebude taký výrazný, a to pri značnom zvýšení komfortu bývania v bytovom dome," dodala radnica.