PSS uzatvorila vlani 144 320 nových zmlúv o stavebnom sporení

Prvá stavebná sporiteľňa (PSS) uzatvorila v minulom roku 144 320 nových zmlúv o stavebnom sporení. Ako ďalej agentúru SITA informoval hovorca Prvej stavebnej sporiteľne Radovan Slobodník, počet je porovnateľný s rokom 2016, kedy klienti uzatvorili niečo vyše 145 tis. zmlúv. Objem cieľových súm nových zmlúv o stavebnom sporení vzrástol. Za rok 2017 to bolo 2,76 mld. eur. V predchádzajúcom roku to bolo 2,56 mld. eur, čo je takmer 8-percentný nárast.

Záujem o úvery na riešenie bývania u klientov podľa Slobodníka pretrváva. PSS vlani poskytla celkom 20 528 úverov zo stavebného sporenia v celkovom objeme 482,26 mil. eur. Roky 2014 až 2016 boli v znamení historických rekordov v objeme úverov. V roku 2017 tento trend ustal. Oproti roku 2016 nastal pokles v objeme úverovej produkcie o 19 %.

Tým, že vlani klesol celkový objem úverov, ovplyvnilo to podľa Slobodníka aj celkový objem prostriedkov investovaných do bývania. Za dvanásť mesiacov roka 2017 to bolo 517 mil. eur, čo predstavuje takmer 19-percentný pokles. Z hľadiska účelov použitia prostriedkov dominujú rekonštrukcie, ale kúpa bývania sa z 18 % z celkového objemu v roku 2016 posunula na 21 % v roku 2017.

Prvá stavebná sporiteľňa je s obchodnými výsledkami za rok 2017 spokojná. Prejavil sa podľa Slobodníka trend zvýšeného záujmu o sporenie ako také. Dôkazom toho je podľa spoločnosti nárast objemu cieľových súm nových zmlúv o stavebnom sporení.

Prvá stavebná sporiteľňa vznikla 16. novembra 1992 a ovláda takmer 90 % trhu stavebného sporenia. Slovenská sporiteľňa v nej vlastní 9,98 % akcií, rakúska Erste Group Bank má 25,02-percentný podiel. Nemecká firma Bausparkasse Schwäbisch Hall a rakúska Raiffeisen Bausparkassen Holding majú zhodne po 32,5 % akcií.