Prevádzkovatelia sociálnych médií musia urobiť viac pre súlad s pravidlami EÚ

včera 18:16 -

Aby spoločnosti prevádzkujúce sociálne médiá dosiahli súlad s pravidlami EÚ v oblasti ochrany spotrebiteľa, musia urobiť viac pre splnenie požiadaviek, ktoré v tejto oblasti minulý rok v marci predložila Európska komisia a orgány členských štátov v oblasti ochrany spotrebiteľa. Ako informovalo zastúpenie Európskej komisie v SR, vo štvrtok boli zverejnené zmeny, ktoré Facebook, Twitter a Google+ vykonali v podmienkach poskytovania služieb na zosúladenie s pravidlami EÚ v oblasti ochrany spotrebiteľa.

Podľa Bruselu pre viac ako štvrť miliardy spotrebiteľov v EÚ, ktorí používajú sociálne médiá, sú tieto zmeny už v tejto podobe prínosom. "Spotrebitelia v EÚ nebudú nútení vzdávať sa práv spotrebiteľa zaručených legislatívou EÚ, medzi ktoré patrí právo odstúpiť od nákupu uskutočneného v elektronickom obchode. Budú môcť podávať svoje sťažnosti priamo v Európe, a nie v Kalifornii. Platformy prevezmú podobne ako off-line poskytovatelia služieb svoj spravodlivý diel zodpovednosti voči spotrebiteľom v EÚ. Zmeny však len čiastočne spĺňajú požiadavky právnych predpisov EÚ o ochrane spotrebiteľa," priblížila Európska komisia.

"Keďže sociálne médiá sa využívajú ako reklamné a komerčné platformy, musia v plnej miere dodržiavať pravidlá na ochranu spotrebiteľa. Som rada, že vnútroštátnym orgánom sa darí presadzovať pravidlá EÚ na ochranu spotrebiteľa,“ uviedla komisárka EÚ pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť V?ra Jourová. "Niektoré spoločnosti totiž v súčasnosti upravujú svoje platformy tak, aby boli pre spotrebiteľov bezpečnejšie. Je však neprípustné, že proces stále nie je dokončený a že to trvá tak dlho. Situácia potvrdzuje, že potrebujeme „Nové smerovanie s dôrazom na spotrebiteľa“. Pravidlá EÚ v oblasti ochrany spotrebiteľa by sa mali rešpektovať a ak tomu tak nie je, spoločnosti by mali čeliť sankciám," dodala komisárka.

Podľa zverejnených informácií najnovšie návrhy Googlu sa zdajú byť v súlade s požiadavkami orgánov na ochranu spotrebiteľa, no Facebook a hlavne Twitter iba čiastočne vyriešili závažné problémy týkajúce sa ich zodpovednosti a toho, ako sú používatelia informovaní o možnom odstránení obsahu či ukončení zmluvy.

Pokiaľ ide o postup „oznamovania a prijímania opatrení“ používaný orgánmi na ochranu spotrebiteľa na účely oznámenia nezákonného obsahu a podania žiadosti o jeho odstránenie, zmeny vykonané niektorými spoločnosťami sú nedostatočné. "Zatiaľ čo Google+ vytvoril protokol a stanovil lehoty na vybavovanie takýchto žiadostí, Facebook a Twitter súhlasili iba s poskytnutím osobitnej e-mailovej adresy, na ktorú môžu vnútroštátne orgány oznamovať porušenie práva. Nezaviazali sa však riešiť takéto žiadosti v určitých lehotách," dodala Európska komisia.

V novembri 2016 sa začali robiť opatrenia v oblasti presadzovania práva v reakcii na viacero sťažností od spotrebiteľov, ktorí sa pri používaní týchto webových stránok stali obeťami podvodov a na ktorých sa uplatňovali podmienky o poskytovaní služieb nerešpektujúce právo EÚ v oblasti ochrany spotrebiteľa.