Komu pôjdu vaše peniaze: Je etické vybrať sa na dovolenku do krajiny zmietajúcej sa v kríze?

Zdroj: quartzy

Foto: SITA/AP;TASR/AP

dnes 0:08 -

Ak sa spýtate priemerného turistu, čo mu zíde na um pri slove Maldivy, odpoveď bude pravdepodobne vopred jasná. Biele piesočnaté pláže a prekvapujúco čistá voda. Minulý týždeň sa však o štáte na rovnomennom súostroví južne od Indie začalo hovoriť z úplne iného dôvodu. Politická kríza vyvolala 15-dňový výnimočný stav a do rúk prezidenta Abdullaa Yameena dala rozsiahle právomoci na potlačenie svojich politických protivníkov.

Rozhodnutie prezidenta Yameena popierať rozhodnutie Najvyššieho súdu a zatýkanie politických oponentov, bolo organizáciami pre ľudské práva silne kritizované. Pred súčasným nárastom napätia mala krajina už dlhodobejšie problémy s dodržiavaním ľudských práv. Prvý demokraticky zvolený prezident teraz verejne prosí o medzinárodný zásah v rámci toho, čo nazval "stanným zákonom".





V medzinárodnom odvetví cestovného ruchu nasledoval dnes čoraz známejší scenár. Úradníci verejne trvali na tom, že ostrovy sú pre turistov naďalej bezpečné. K situácii sa vyjadrili aj ministerstvá zahraničných vecí, aktualizovali svoje usmernenia, aby upozornili cestujúcich na potrebnú opatrnosť. Napríklad to britské videlo riziko v hlavnom meste, ale odľahlé ostrovy sa dajú podľa neho považovať za bezpečné. Americké ministerstvo zahraničných vecí odporúčalo vyhýbať sa verejným zhromaždeniam a protestom v hlavnom meste. Do toho prichádza celý rad článkov o tom, či je bezpečné navštíviť Maldivy so záverom, že áno, pokiaľ neopustíte svoj dovolenkový rezort.



Ale aj keď je to pre turistov dostatočne bezpečné, mali by sme sa tam vybrať?



Na takýto hlavolam nie je ľahká odpoveď. Ekonomika Maldivskej republiky je neprimerane závislá na turistike. Podľa údajov Svetovej rady pre cestovný ruch (WTTC) predstavoval celkový príspevok cestovného ruchu na HDP Maledív v roku 2016 79,4 %. Je to tretí najvyšší percentuálny podiel na svete.





Je pochopiteľné, že osobná bezpečnosť je pri cestovaní do zahraničia prvoradá. Ale etický rozmer dovolenkovania v krajine, ktorá sa nachádza uprostred politickej krízy, sa často v kalkuláciách ignoruje. Cestovanie do krajiny po teroristickom útoku je často považované za prejav solidarity alebo snahy pomôcť krajine. Rozhodnutie o návšteve po prírodnej katastrofe je vymedzené z hľadiska dostupnosti zdrojov a stavu úsilia o obnovu. Ale vycestovanie do krajiny, kde je vláda v priamom rozpore so svojimi obyvateľmi , alebo v rozpore so všeobecnými normami z oblasti ľudských práv, sa vo všeobecnosti vôbec neuznáva. Tým pádom sa ale cestujúci dostávajú pre neľahkú voľbu.



Mali by sme obyvateľom odoprieť toľko potrebné financie plynúce z cestovného ruchu kvôli porušovaniu ľudských práv zo strany vlády? Alebo vycestovať do krajiny zmietajúcej sa uprostred politickej krízy, či dlhodobo známej svojou chronickou nespravodlivosťou, korupciou alebo do očí bijúcou nerovnosťou?

Samozrejme, je ťažké ospravedlniť návštevu krajiny čisto z dôvodu podpory cestovného ruchu. Napríklad keď vláda podporuje rozsiahle etnické násilie v rámci apartheidu v Južnej Afrike, alebo v štáte Rakhine v Mjanmarsku, kde sa našli dôkazy o genocíde proti Rohingom. To sú ale extrémy, ale tzv. šedá zóna je omnoho väčšia. Takmer žiaden národ na svete nie je úplne bez viny pokiaľ ide o ľudské práva. Organizácia Responsible Travel odporúča zamerať sa na plánovanie zodpovednej dovolenky namiesto toho, aby ste vyhľadávali perfektnú krajinu. "Bolo by ťažké nájsť jediné miesto, ktoré má čistý záznam, pokiaľ ide o dodržiavanie ľudských práv, životné prostredie, či dobré životné podmienky zvierat," dodáva.





Dnes sa turisti nedokážu vyhnúť tomu, že časť ich dovolenkových výdavkov skončí v štátnej pokladnici, ale môžu si svoje výlety naplánovať s určitou mierou zodpovednosti. Prvým krokom je dôkladný prieskum krajiny, ešte pred cestovaním. "Mali by ste preskúmať, či došlo k drastickým zmenám kvôli podpore cestovného ruchu. Prišli domáci o svoje pracovné miesta kvôli vybudovaniu hotelov? Museli svoje domovy opustiť, alebo prerobiť, aby sa z nich mohli stať ubytovacie kapacity?" dáva tipy na otázky Luke McMillan, generálny riaditeľ londýnskej charitatívnej organizácie Tourism Conservation. Zároveň odporúča preskúmať konkrétne možnosti ubytovania a služby sprievodcov, pretože ich reputácia sa môže líšiť, čo výrazne ovplyvňuje etický a environmentálny pohľad na vaše cestovanie. Môžete začať vyhľadávaním akéhokoľvek etického konzorcia v rámci cestovného ruchu ktorý v regióne, ktorý hodláte navštíviť, pôsobí. Napríklad na webové stránky Etické Maldivy zaraďujú strediská na základe ich záznamov o dodržiavaní ľudských práv.

Samozrejme, pre ľudí, ktorí chcú počas dovolenky len jednoducho vypnúť, ničomu sa nevenovať, aby mohli len popíjať kokteil na pláži, to môže vyzerať zbytočne prácne. Ale ak chcete byť zodpovedný turista–cestovateľ, určite by ste si túto nadprácu pri plánovaní dovolenky odpustiť nemali.