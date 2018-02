Diverzifikácia inak: Nebojte sa staroby, nie je to vždy len o peniazoch

Zdroj: of dollars and data

Foto: thinkstock

dnes 0:39 -

Úloha bola jednoduchá. Každý tím dostal obálku a konkrétny cieľ: rozbehnite vlastné podnikanie a do dvoch hodín zarobte toľko peňazí, koľko to len bude možné. Ale ako štartovací kapitál môžete vyžiť len hotovosť vo vnútri obálky. Každý tím mal dostatok času si premyslieť stratégiu, ale v momente ako rozlepili obálku sa spustili stopky odpočítavajúce dvojhodinový limit. Aby to nebolo úplne jednoduché, obálka obsahovala iba 5 dolárov a každý tím navyše musel svojim kolegom svoj plán vysvetliť prostredníctvom prednášky. Takto znelo zadanie pre študentov na Stanfordskej Graduate School of Business. "Väčšinou to boli reakcie typu "choď do Las Vegas" alebo "kúp si výherný žreb,“ spomína si profesorka Tina Seeligová, autorka nápadu s obálkou. "Títo ľudia by vzali na seba významné riziko na oplátku, že dostanú nepatrnú šancu získať veľkú odmenu. Ďalším najčastejším návrhom bolo použiť 5 dolárov do ručnej autoumývarky a ponúknuť službu. Je to dobrá voľba pre tých, ktorí majú záujem zarobiť pár dolárov, ale väčšina mojich študentov nakoniec našla spôsob, ako sa dostať ďaleko za štandardné odpovede. Vzali výzvu vážne s cieľom vytvoriť čo najväčšiu hodnotu.“





Nakoniec priemerný tím dokázal vygenerovať zisk vo výške 200 USD . Ako to urobili? Uvedomili si, že 5 dolárov nehrá žiadnu rolu. Peniaze boli pre túto úlohu irelevantné. Otázka teda stála inak, vďaka čomu dokážete z ničoho zarobíte čo najviac peňazí? "Jedna skupina identifikovala problém bežný na mnohých univerzitných mestách - frustrujúce dlhé rady v populárnych stravovacích zariadeniach. Zamerala sa na tých, ktorí nechceli čakať v radoch a Zarezervovali si miesta v niekoľkých reštauráciách a keď sa blížil čas ich rezervácie, predávali rezerváciu za 20 dolárov,“ hovorí profesorka Seelingová. Avšak víťazný tím urobil tú najjednoduchšiu vec zo všetkých. Zamerali sa na "prezentáciu", ktorú každý tím musel urobiť pre svojich spolužiakov. "Víťazi predali svoj čas, na ktorý mali zabezpečenú poslucháreň firme, ktorá hľadá talenty na Stanford Business School Graduates. Za prenájom si zarobili 650 dolárov. A firma získala pozornosť niektorých z najlepších a najschopnejších študentov obchodnej školy. Pre obe strany to bolo plus."

Výzva vo výške 5 USD dokazuje, že niekedy je lepšie, ak nevnímame veci cez peniaze. Bill Sharpe, ekonóm, ktorý získal Nobelovu cenu, vyhlásil, že odchod do dôchodku je "najťažší finančný problém ". To len dokazuje, že celkový pohľad na dôchodok bol vždy len cez optiku finančných záležitostí. Ale kniha Ako odísť do dôchodku šťastný, divoký a slobodný neobsahuje žiadne kapitoly o peniazoch. Jej autor totiž zistil, že veci ako "fyzická pohoda, duševná pohoda a solídna sociálna podpora, zohrávajú pre väčšinu dôchodcov väčšiu úlohu ako ich finančný status." Inými slovami, nejde o peniaze.







"Bez ohľadu na to, aký ste boli talent, aké úspechy ste dosiahli na pracovisku, existuje určité riziko, že nebudete tak šťastní a spokojní, ako dúfate, že by ste na dôchodok mali byť... To, čo vám môže chýbať je zmysel vášho života. Mali by ste chcieť pokračovať v raste už ako jednotlivec namiesto toho, aby ste stagnovali,“ píše Ernie Zelinski, autor knihy. Predpokladom je, že ste sa nedostali do finančnej krízy, čo by znamenalo pre vás existenčný problém. Faktom je, že ak prestanete pracovať 40 hodín týždenne, zrazu sa pýtate čo robiť so všetkým tým voľným časom? Je ľahké povedať že si konečne dožičíte "dovolenku", ale celý rok? Čím viac sa váš život krútil okolo práce, tým väčší šok bude pre vás odchod do dôchodku znamenať. Je to ako mať portfólio, ktoré nie je diverzifikované. Kým neopustíte svoju prácu, nebudete konfrontovaní s realitou.

Takže aké je riešenie tejto budúcej dilemy? V Zelinskeho knihe psychológ navrhuje diverzifikovať svoje životné záujmy. Možno je to jednoduchšie povedať, ako urobiť, ale nájdenie ďalších zmysluplných vecí pre vyplnenie vášho voľného času vás pravdepodobne dovedie k väčšej spokojnosti so životom, než marginálna suma peňazí, ktorú zarobíte odpracovaním viac hodín vo svojom profesionálnom živote pri budovaní kariéry. Pravdepodobne to nebude rovnako platiť pre všetkých, ale mali by ste to zvážiť. Faktom zostáva, že ak už získate určitú základnú úroveň finančného zabezpečenia, vaše každodenné šťastie v dôchodku bude viac ovplyvnené vašimi vzťahmi, vašimi záľubami a zmyslom života ako vašimi finančnými aktívami.

Povedzme však, že ste skeptickí a takýmto odporúčaniam neveríte a rozhodnete sa zameriavať predovšetkým na peniaze. Ale nezabúdajte, že bohatí majú s peniazmi aj starosti. Takže aj keď získate istý finančný stav, o ktorý usilujete, budete sa pravdepodobne strachovať, že ho môžete časom stratiť. Inými slovami, Buď sa cítite príliš chudobní, alebo sa cítite bohatí a bojíte sa, aby ste opäť neboli chudobní. Nikdy nevyhráte a preto je oveľa lepšie nezameriavať sa výhradne na peniaze a radšej si užívať život s tým, čo prináša. Nebojte sa skúsiť niečo nové a diverzifikujte svoje životné záujmy. Možno vás prekvapí ako sa vám to jedného dňa vráti.