Maďarsko chce z Rumunska dovážať vyše 4 mld. kubických metrov plynu ročne

Obdobie monopolu ruského plynu v Maďarsku sa končí, keďže krajina sa chystá uzavrieť dohodu o dovoze zemného plynu zo susedného Rumunska. Povedal to maďarský premiér Viktor Orbán. Konštatoval, že Maďarsko plánuje z Rumunska importovať vyše 4 mld. kubických metrov plynu ročne, čím sa jeho krajina dostáva do novej a priaznivejšej "geostrategickej situácie". Podľa Orbána sa očakáva, že dovoz rumunského plynu bude od roku 2022 tvoriť viac ako polovicu importu plynu do Maďarska.

"Obdobie monopolu ruského plynu v Maďarsku sa končí," povedal premiér. "Je to úplne nová situácia nielen pre Maďarsko, ale pre región," dodal. Predseda maďarskej vlády poznamenal, že jeho krajina už rameno plynovodu do Rumunska vybudovala a rumunská spojka do Maďarska "sa teraz buduje".

Maďarsko je v súčasnosti pri dovoze ropy a plynu vysoko závislé od Ruska. V januári 2009 Budapešť musela čerpať plyn zo strategických rezerv a zaviesť prídelový systém pre používanie plynu v priemysle, keď európsky import plynu z Ruska sa dočasne prerušil pre spor medzi Moskvou a Ukrajinou o cenu plynu.