Slovenská pošta dá na výpočtovú techniku a súvisiace služby 15,7 mil. eur bez DPH

Spoločnosť Slovenská pošta, a. s., vynaloží na dodávku výpočtovej techniky a súvisiacich služieb pre infraštruktúru informačno-komunikačnej technológie Enterprise 15,66 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (18,8 mil. eur vrátane DPH). Zákazku na štyri roky na základe rámcovej dohody zadala spoločnosti Atos IT Solutions and Services, s. r. o., Bratislava spomedzi dvoch prijatých ponúk s použitím elektronickej aukcie. Vyplýva to z výsledku verejnej súťaže vyhlásenej vlani v auguste, pričom predpokladaná hodnota bola 15,72 mil. eur bez DPH.

Pred elektronickou akciou spoločnosť Atos IT Solutions and Services predložila v tendri ponuku 19,44 mil. eur a spoločnosť Tempest, a. s., Bratislava 19,79 mil. eur vrátane DPH.

Slovenská pošta zároveň vybrala dodávateľa elektrickej energie pre svoje objekty, vrátane zabezpečenia jej distribúcie a prevzatia zodpovednosti za odchýlku v plnom rozsahu na roky 2018 až 2020. Spoločnosti ZSE Energia, a. s., Bratislava má za dodávku 69 tis. megawatthodín (MWh) elektriny počas troch rokov zaplatiť 3,77 mil. eur bez DPH (4,53 mil. eur vrátane DPH). Zmluvné strany dohodli cenu za elektrinu vo výške 54,70 eur za MWh. V uvedenej cene nie je zarátaná spotrebná daň a cena za distribúciu.

Pošta zadala túto zákazku cez verejnú súťaž zo septembra minulého roka na základe dvoch prijatých ponúk s využitím elektronickej aukcie. Predpokladaná cena pri vyhlásení verejného obstarávania predstavovala 9,3 mil. eur bez DPH. Druhú ponuku v tendri predložila spoločnosť Stredoslovenská energetika, a. s., Žilina, a to vo výške 3,79 mil. eur bez DPH.

Slovenská pošta, a. s. so sídlom v Banskej Bystrici vznikla 1. januára 1993 a na akciovú spoločnosť so 100-percentnou účasťou štátu sa pretransformovala 1. októbra 2004. Spoločnosť má základné imanie 214,3 mil. eur, jej akcie spravuje Ministerstvo dopravy a výstavby SR.