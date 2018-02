Január na portáli verejnej správy slovensko.sk lámal historické rekordy

dnes 12:46 -

Takmer päť miliónov správ poslali používatelia Ústredného portálu verejnej správy slovensko.sk v prvom mesiaci tohto roka. Január 2018 bol historicky najvyužívanejším mesiacom portálu slovensko.sk. Hovoria o tom štatistiky Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby (NASES). V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka ide o viac ako 4,5-násobný nárast. Informovala o tom sekcia komunikácie NASES.

V auguste 2017 prvýkrát portál evidoval viac ako milión prihlásení na slovensko.sk. Odvtedy pod túto hranicu už neklesol. "Je to dôkazom, že ľudia majú o e-komunikáciu so štátom záujem a elektronické služby sú čoraz využívanejšie. Našou úlohou je to, aby používatelia trávili na portáli svoj čas čo najefektívnejšie a najkomfortnejšie," povedal generálny riaditeľ NASES Lukáš Sojka. Cez slovensko.sk sa v januári rozposlalo takmer 5 miliónov správ, čo je doteraz najvyšší počet správ, aký v mesiaci portál zaznamenal.

Elektronických rozhodnutí, ktoré zaslali úrady elektronicky, bolo v januári vyše 700.000. Elektronická komunikácia tak len za tento mesiac ušetrila inštitúciám vyše 1,5 milióna eur, ktoré by v prípade fyzického zasielania minuli na poštovné náklady. Cez portál najviac komunikuje Sociálna poisťovňa, Všeobecná zdravotná poisťovňa a Ministerstvo spravodlivosti SR cez svoje krajské súdy.

K elektronickým službám poskytuje telefonickú podporu aj Ústredné kontaktné centrum slovensko.sk so svojimi vyškolenými operátormi. V porovnaní s januárom predchádzajúceho roka prijali o 2500 viac požiadaviek, čo je medziročne 50-% nárast. Používatelia elektronických schránok sa najviac pýtali o radu práve cez posledný januárový týždeň, keď bolo potrebné elektronicky podať niektoré daňové priznania.