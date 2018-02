Budúcnosť finančných služieb v znamení aeroliniek: Nízkonákladovky nemilosrdne porazia tradičných veľkých hráčov

Zdroj: QZ

Foto: SITA/AP;raisin

dnes 0:09 -

Generálny riaditeľ spoločnosti Raisin, Tamaz Georgadze, nelieta po svete biznis triedou, ale využíva služby EasyJet. Na linke z Paríža do Berlína sedel napríklad v strede, medzi dvoma inými pasažiermi. Sedieť medzi plebsom, navyše ešte na palube nizkonákladovej spoločnosti, by asi bolo istou formou mučenia pre mnohých vedúcich pracovníkov. Na druhej strane ale, aj takto sa dá firme ušetriť niekoľko eur.

A práve úspora je Georgadzovou stratégiou v konkurenčnom boji s veľkými bankami, aj keď to v pravom slova zmysle neznamená, že ich porazí tým, že bude lietať lacnejšie. Nemecká technologická spoločnosť, ktorú založil, sa zamerala na biznis so sporiacimi vkladmi. Sporenie bez toho, aby sa peniaze dostali do banky.



Funguje to v skratke takto. Vďaka Raisin môžu používatelia presunúť svoje peniaze do bánk v 31 rôznych krajinách, aby tak získali najlepšiu možnú úrokovú sadzbu. Spoločnosť od spustenia služby v roku 2013 má pod sebou viac ako 5 miliárd eur. Zaujímavé je, že nemá bankovú licenciu, ale využíva white label bankových partnerov, aby sa spĺňali predpisy týkajúce sa prania špinavých peňazí. Je to digitálna služba typu Uber, kde zákazníci môžu prostredníctvom jedného rozhrania preniesť finančné prostriedky do 40 partnerských bánk.





Koniec koncov, ak spoločnosť Uber môže byť prepravnou spoločnosťou bez vlastných automobilov, ani banka nepotrebuje súvahu, povedal Ramin Niroumand, spoluzakladateľ startup platformy Finleap. Yahoo Finance prišli s podobným nápadom, nedávno spustili aplikáciu pre úsporu peňazí v štýle zdieľanej ekonomiky. Má rozhranie oslovujúce mladých ametriky na overovanie dôveryhodnosti, ale žiadne kapitálové rezervy.

Ak by sa takéto typy technológií uchytili, banky z razom museli čeliť oveľa väčšej konkurencii. Dnešná situácia im totiž vyhovuje, veď spotrebitelia sú pohodlní a neprejavujú ochotu banku zmeniť. Hovorí sa, že skôr sa rozvediete, než by ste mali zmeniť banku. To ale umožňuje bankám poskytovať nižšie úrokové sadzby, účtovať vysoké poplatky a všeobecne poskytujú nevýrazné služby. Spoločnosti ako Raisin pôsobia ako webové stránky na porovnávanie cien tovarov. Môžete si porovnávať sadzby a jednoducho prepínať medzi účtami. Nové predpisy v Európe ešte viac uľahčujú vytváranie konkurenčného prostredia v rámci finančných služieb, aj technologické spoločnosti sa dokážu legálne dostať a využiť finančné údaje spotrebiteľov, ktoré si doteraz veľkí hráči strážili ako oko v hlave.

Riziko pre tradičné banky spočíva v tom, že všetky postupne začínajú vyzerať rovnako a spotrebitelia sa v rámci systému prelievajú z jednej do druhej na základe toho, ktorá ponúka najlepšie ceny. Tento druh neúprosnej a značkovo bezpredmetnej konkurencie je podstate to, čo sa udialo v odvetví leteckej dopravy. Bola to paralela, ktorá umožnila vznik nízkonákladovým aerolinkám, ako je napríklad už spomínaný EasyJet.





Z určitého hľadiska ale nízkonákladovky vo finančnom svete existujú už aj dnes. Ľudia namiesto toho, aby investovali svoje finančné prostriedky do investičných fondov riadených relatívne drahými správcami portfólia, čoraz viac dávajú prednosť indexovým fondom, ktorý má najnižšie poplatky. Spoločnosti ako je Vanguard najviac ťažia z tohto trendu. Mimochodom Raisin spolupracuje s Vanguard a ponúka ETF.

Trendy technológie a nízke poplatky ale nie sú zárukou úspechu. Veľké banky dokázali zostať vysoko ziskové napriek príchodu peer to peer pôžičkam, kde si ľudia vypomáhajú navzájom. Ich nástupom si mnohí mysleli, že to tradičné bankové pôžičky už majú zrátané. A netreba zabúdať ani na to, že niektoré takzvané "neobanky", ako napríklad Revolut, radšej prikývli na bankovú licenciu, ako by sa mali tváriť, že dokážu rovnako dobre fungovať aj bez nej.



Banky sú dnes chránené množstvom regulácií, ktoré znemožňujú technologickým spoločnostiam úplne preniknúť do odvetvia a ponúkať celý rad ich služieb. Napriek tomu, ak sú v rámci zdieľanej ekonomiky zdieľané dopravné a ubytovacie služby prvou lastovičkou, finanční riaditelia by sa mali maž na pozore. Ani sa nenazdajú a konkurencia inšpirovaná technológiami prevezme ich obchodné modely. Potom už luxusné sedadlá v biznis triede viac nebudú natoľko pohodlné.