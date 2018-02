Zákazník držaný v šachu: Aj z malých platieb môžu byť nakoniec veľké peniaze

Zdroj: QZ

Zaujali novými službami, zvyčajne niečím, čo je nad rámec existujúcej ponuky. Niečím, čo je pre spotrebiteľa prijateľnejšie, menej náročné, komfortnejšie. Úložisko YouTube Red a Google Cloud sú upgradeom bezplatnej služby od spoločnosti Google. Amazon Prime ponúka v rámci programu bezplatné dvojdňové dodanie, alebo prístup k hudobnému a video obsahu. Kategória služieb firmy Apple, ktorá zahŕňa predaj aplikácií a hudby, ako je Apple Music a iCloud, sa v poslednom štvrťroku minulého roka zmenila na druhý najväčší zdroj príjmov hneď po predaji iPhonov, pričom v poslednom štvrťroku roku 2017 dosiahla takmer 8,5 miliardy dolárov. To pomáha odkrývať budúcnosť najziskovejšej spoločnosti na svete, ktorá sa už nemusí obávať výkyvov v predaji jednotlivých typov iPhonov, pretože vie, že môže počítať so stálym prírastkom dodatočných príjmov.





V mnohých prípadoch si firmy za tieto služby z účtujú poplatky mesačne alebo ročne so zľavou. Tento druh príjmov určite nie je tak zaujímavý ako predaj nového elegantného smartfónu, alebo inteligentného reproduktora. Ale je to spôsob, ako každá z týchto spoločností môže počítať s určitým, každý kvartál opakujúcim sa príjmom.



Len si spomeňme na 70-te a 80-te roky minulého storočia, kedy bola IBM poriadne zisková vďaka prenajímaniu svojich veľkých sálových počítačov. Dnes už vieme, že zaspala na vavrínoch, keď sa výpočtový výkon začal vo veľkej miere využívať firmami aj spotrebiteľmi na omnoho menších strojoch. IBM už nie je to, čo kedysi. Jej príbeh by mohol byť varovaním, čo sa stane s firmou, ktorá sa príliš spolieha na existujúce toky príjmov a nie na budúcnosť, ktorá na ňu čaká.







Ale späť k zákazníkom. Pre nich sú opakujúce sa platby povinnosťou. Platiť mesačne, aby produkt fungoval tak, ako by mal, je skvelé, ale len do vtedy, kým si to môžete dovoliť. Nezaplatiť za svoj iCloud účet by mohlo znamenať, že sa už viac ku svojim fotkámnedostanete. Ak viac nechcete platiť za služby Office 365, všetky Word dokumenty, ktoré ste vytvorili ako platiaci zákazník, už budú nepoužiteľné. Podobné úskalia zaznamenali aj iné odvetvia. Napríklad poľnohospodárstvo. Podľa medializovaných správ si americkí farmári hackli svoje traktory John Deere ukrajinským softvérom, aby sa tým vyhli povinným poplatkom za služby a namiesto toho si ich začali opravovať svojpomocne. Poľnohospodári sa obávali toho, čo sa stane, ak sa spoločnosť rozhodne zastaviť servis svojich traktorov a tak vzali veci do vlastných rúk tým, že prevzali kontrolu nad samotným softvérom. "Čo sa stane za 20 rokov, keď John Deere bude ponúkať nové traktory a tieto už nechce opraviť? Mali by sme ich vyhodiť, alebo čo?"







Čo sa stane, keď sa z technológií, ktoré sú ústredným bodom našich životov, stane výsada, za ktorú musíme neustále platiť, namiesto toho, aby to bol produkt, ktorý si kúpime len raz?

V prípade Microsoftu, spoločnosti, ktorá kedysi nevidela rastúci príliv financií z iných oblastí, aby dramaticky zmenila svoju obchodnú politiku, je dnes už inak rozmýšľajúca firma. Dnes spolu s predplatným pre svoj softvér Office 365 ponúka aj voľné minúty pre komunikáciu prostredníctvom Skype-u, alebo extra priestor pre uloženie v cloude. Zákazníci môžu zaplatiť 150 dolárov za Office 365 na jednom počítači alebo 99 dolárov ročne za päť počítačov k čomu dostanú extra bonusy. Zdá sa, že to zabralo. Microsoft oznámil vo svojej správe o príjmoch začiatkom minulého týždňa, že má viac ako 29 miliónov predplatiteľov Office 365.



Tento model je pre Amazon natoľko dôležitý, že analytici ako Tyler Cowen začali sledovať registráciu na Amazon Prime ako indikátor podnikateľského zdravia. "Naďalej považujeme Amazon Prime za najdôležitejšiu podporu retailového obchodu." A 2017 bol pre túto službu najlepším rokom v histórii.





Bez ohľadu na peniaze, aké firmy zarobia, služby sú čoraz dôležitejšie pre softvérové spoločnosti, ako je Microsoft, alebo maloobchodní giganti ako Amazon. Zatiaľ čo služby tvorili za posledný štvrťrok 2017 takmer 31 % príjmov spoločnosti Microsoft, toto odvetvie v tom istom časovom období tvorilo pre Amazon len smiešnych 5 %. Firma pritom ponúka podnikové cloudové služby pod označením Amazon Web Services, oddelene od služieb, ktoré predáva spotrebiteľom. Príjmy za upynulý štvrťrok dosiahli viac ako 5 miliárd USD, čo predstavuje približne 9 % príjmov spoločnosti za toto obdobie.