Európska kráľovská rodina zvažuje investovanie do kryptomien, banky naopak pôžičku na nákup bitcoinov ľuďom zamietajú

Lichtenštajnsko je nemeckým mikroštátom v strednej Európe, na západe a na juhu hraničí so Švajčiarskom a na východe a severe s Rakúskom. Počet obyvateľov je menej ako 40 000. Kráľovstvo vďačí za značnú časť svojho bohatstva tradičnému postaveniu krajiny ako daňového raja, hoci sa už pokúšalo o to, aby sa opätovne premenilo na legitímne finančné centrum.

V krajine vládne Lichtenštajnský princ, aj keď v praxi je to skôr jeho syn, korunný princ Alois. Po druhej svetovej vojne bola rodina nútená predať svoju umeleckú zbierku, ale princ povedal, že teraz sú na tom s finančnými prostriedkami lepšie a že umeleckú zbierku sa im z veľkej časti podarilo obnoviť. Rodina chce investovať aj do iných tried aktív, ako napríklad kryptomeny. "Obzvlášť s nástupom novej digitálnej ekonomiky je to niečo na čo sa pozeráme z pohľadu budúcnosti," povedal korunný princ Alois pre televíziu CNBC. Knieža dodal, že zatiaľ čo kryptomeny boli doteraz stále "veľmi riskantné", základná technológia by mohla byť použitá na lepšie riadenie kniežatstva. "Blockchain zmení veľa vecí, môže dokonca pomôcť nášmu štátu zefektívniť spôsob, akým je spravovaný."





Alois povedal, že kráľovská rodina nemá v súčasnosti interné odborné znalosti na investovanie do kryptomien, ale to sa môže zmeniť.

Ak by sa ale podobným smerom chceli vybrať aj „bežnejší“ amatéri na poli kryptomien, Lloyds Bank ich zastaví. Bankový gigant, ktorý zahŕňa Halifax, MBNA a Bank of Scotland, sa považuje za prvý v Spojenom kráľovstve, ktorý zakazuje svojim zákazníkom požičiavať si na kúpu krytpoproduktu pomocou kreditných kariet. K tomuto kroku banku vedie obava, že ľudia, ktorí si požičiavajú peniaze na nákup bitcoinov, zanechajú veľké dlhy, ak sa bude virtuálna mena naďalej znehodnocovať.





Veľké množstvo ľudí si v Británii kúpilo bitcoiny, keď jeho hodnota rástla, keď sa v nedeľu objavili správy o zákaze zo strany Lloyds, hodnota BTC bola okolo 8 000 dolárov. Tento krok je v duchu varovaní regulačných orgánov v USA, Južnej Kórei, Číne, Rusku a Indii. Nemecká Bundesbank tiež vyzvala na globálnu reguláciu bitcoinu a francúzsky minister financií chce pre kryptomeny prísnejšie pravidlá. Aby toho nebolo málo, Facebook zakázal na svojich stránkach inzeráty na bitcony a iné kryptomeny po nedávnej kritike od používateľov o podvodoch a zneužití, ktoré boli propagované na ich stránkach.







Tento mesiac americký miliardár Warren Buffett vylúčil, že by investoval do akejkoľvek kryptomeny a varoval, že boom bitcoinu bude mať zlý koniec. Predseda a výkonný riaditeľ Berkshire Hathaway sa pripojil k hlasom kritizujúcich digitálnu menu. Jeho komentár prišiel len deň po tom, čo generálny riaditeľ JP Morgan, Jamie Dimon, povedal, že ľutuje, že označil bitcoin za "podvod", hoci stále nemá záujem o digitálnu menu.