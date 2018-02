Hlavní sponzori zimnej olympiády: Už to nie je to, čo kedysi

Zdroj: Reuters,PIMCO

Ako uvádza správa agentúry Reuters, stať sa štvorročným partnerom najvyššej úrovne Medzinárodného olympijského výboru znamená investíciu sto miliónov amerických dolárov. To ale nie je konečná suma, niektorí sponzori vynakladajú ďalšie marketingové doláre, aby čo najviac presadili svoje mená v rámci hier. Inzerenti vyplatili 800 miliónov dolárov pre amerického olympijského vysielateľa NBC, ktorý získal práva na vysielanie zo Soči v roku 2014. Televízia pre tento rok očakáva, že sa suma ešte zvýši, percentuálne o nízke dvojciferné číslo.







Nie všetci sú ale s vývojom spokojní. Reťazec rýchleho občerstvenia McDonald's ukončil svoje tridsaťročné sponzorstvo olympijských hier prečasne, o tri roky skôr, uviedol Medzinárodný olympijský výbor. Americký fastfoodový gigant to odôvodňuje rastúcimi nákladmi a klesajúcim marketingovým vplyvom. Dohoda by mala skončiť počas olympijských hier v Tokiu v roku 2020 a vycúvanie bude pravdepodobne znamenať ušetrenie stovky miliónov dolárov. Reťazec rýchleho občerstvenia bol súčasťou špičkového sponzorského programu MOV, prispieva viac ako stoma miliónmi dolárov do každej hry opakujúcej sa v štvorročnom cykle. Akcie spoločnosti McDonald's na vyhlásenie zareagovali rastom o 1,06 USD, čo je o päťdesiat percent.





McDonald's sa prvýkrát podieľal na hrách v roku 1968 a sponzorom olympijských potravín je od roku 1976. Krok ukončiť spoluprácu môže odrážať rastúci názor medzi spotrebiteľskými značkami, že výhradné dohody o sponzorovaní olympijských hier neponúkajú taký marketingový vplyv, ako kedysi. Niektoré spoločnosti zistili, že je oveľa lacnejšie pracovať priamo so športovcami alebo konkrétnymi krajinami ako s MOV. Navyše trend, ktorý začal po hrách v Pekingu v roku 2008, kedy sa začalo televízne publikum scvrkávať, by mohol znížiť hodnotu reklám sponzorov. Pri hrách v Rio de Janeiro v roku 2016 si mnohí vybrali alternatívu na sociálnych sieťach. Twitter a Facebook tak konkuroval televíznym prenosom.





Výška olympijského sponzorstva sa nezverejňuje, ale zdroj, ktorý vyjednal predchádzajúce dohody o sponzorstve s MOV uviedol, že špičkoví globálni sponzori ako je McDonald's vynakladajú približne 25 miliónov dolárov ročne čo je okolo 100 miliónov dolárov na obdobie štyroch rokov, počas ktorých sa usporiadajú letné a zimné hry. Agentúra Reuters už dávnejšie uviedla, že MOV chce od roku 2021 zhruba zdvojnásobiť poplatky na 200 miliónov dolárov za štyri roky.

McDonald's je v nezvyčajnej situácii, olympijský sponzor zvyčajne neodchádza pred vypršaním zmluvy, hoci vidíme, ako sa firmy v rámci najvyššieho programu MOV pravidelne menia. Najnovším prírastkom bola čínska Alibaba Group, ktorá v januári podpísala dohodu o partnerstve do roku 2028. Nasledujúce tri olympijské hry sa konajú v Ázii, čo by mohlo odradiť sponzorov zo Spojených štátov, ktorí sa snažia osloviť domáce publikum. Americký olympijský výbor už prišiel aj o posledných sponzorov ako AT & T a Citigroup pred nastávajúcimi zimnými hrami v Južnej Kórei. MOV uviedla, že už má náhradu za McDonald's. Očakáva sa, že budúci týždeň ohlási novú globálnu dohodu s Intel Corp, tvrdí anonymný zdroj. Technologický sektor bol v sponzorovaní vždy silný, zdá sa však, že tentoraz by mohol prevládať aj kvôli kritike zo strany aktivistov v oblasti verejného zdravia, že MOV umožnil sponzorom ako je Coca-Cola a McDonald's využívať hry na predaj svojich výrobkov, ktoré sú vnímané ako nezdravé.

Tu je krátky rebríček tých, ktorí si od sponzorstva olympiády sľubujú najviac.



Alibaba

Čínsky obor bude oficiálny poskytovateľ clodu a elektronického obchodu na základe dohody do roku 2028. Už má vonku svoju prvú reklamnú kampaň na podporu olympijských hier v ktorom je amatérsky tím ľadového hokeja z Kene.







Coca-Cola

Coca-Cola je sponzorom hier od roku 1928, čím sa stáva najstarším partnerom MOV . Jej marketing ohľadne Zimných olympijských hier vidíme už v sérii televíznych reklám, v ktorých sa objavuje napríklad juhokórejská krasokorčuliarka Yuna Kim a herec Park Bo-Gum.

Visa

Visa podporuje 54 športovcov prostredníctvom sponzorstva olympijských hier. Minulý týždeň spustila reklamu na zimné hry, v ktorej športovci používajú bezkontaktné karty a nositeľné platobné zariadenia, keď sa pripravujú na súťaž. Partnerom MOV je od roku 1986.





Atos

Atos sa podieľa na olympijských hrách od roku 1989 a v roku 2001 sa stala oficiálnym partnerom v oblasti informačných technológií. Hoci nenasadzuje platenú reklamu na podporu svojej účasti, túto udalosť bude podporovať cez webové stránky, kde bude prebiehať aj webový seminár pre klientov o budúcnosti hier.

Intel

Spoločnosť Intel bola vyhlásená za najlepšieho olympijského partnera vlani v júni. Čoskoro na to McDonald's prišiel s tým, že by chcel ukončiť svoju sponzorskú zmluvu o tri roky skôr. Fanúšikovia budú môcť sledovať preteky vo virtuálnej realite a spoločnosť bude tiež používať drony na nakrúcanie netradičných záberov. Spoločnosť podporuje technológiu virtuálne reality aj reklamou, zobrazujúcou ľudí v rôznych krajinách, ktorí sledujú hry pomocou VR headsetov.

Samsung

Samsung ponúka reklamu s holandskými korčuliarmi Sjinkie Knegtom a Suzanne Schultingovou, ktorí majú elegantné obleky so značkou firmy. Samsung je už 30 rokov partnerom MOV a začínal ako miestny sponzor letných hier v Soule v južnej Kórei v roku 1988.





Panasonic

Výrobca elektroniky sponzoruje hry od roku 1998. V Pchjongčchangu bude mať rôzne interaktívne výstavy. Pripravuje aj trojdňové podujatie v Tokiu vo februári pred letnými hrami, ktoré sa budú konať v meste v roku 2020.

Bridgestone

"Chase your dream" je odkazom olympijskej kampane Bridgestone v Južnej Kórei, ktorá je súčasťou olympijskej kampane Bridgestone a je tiež partnerom olympijských kanálov, internetových stránok MOV, ktoré obsahujú zmes živého vysielania a filmov o súťažiacich a predchádzajúcich hrách. Spoločnosť Bridgestone sa zaregistrovala v roku 2014 ako sponzor najvyššej úrovne a v súčasnosti má reklamu so športovcami, ktorých podporuje na svojom kanáli YouTube.





Procter a Gamble

P & G pokračuje vo svojej olympijskej kampani "Ďakujem, mami" so sériou šiestich reklám, ktoré ukazujú boj s predsudkami. Objavuje sa v nich atlét Gus Kenworthy, jeden z prvých gay športovcov na olympijských hrách, ktorý sa ku svojej orientácii otvorene priznáva. V roku 2010 sa frima zaregistrovala ako sponzor najvyššej úrovne.





Toyota

Automobilka spustila globálnu kampaň na podporu svojej účasti na hrách v novembri a zamerala sa na stratégiu "Mobilita pre všetkých", ktorá ukazuje jej inovácie v doprave. Nie je to len o vozidlách bez vodiča, sú to aj roboty, ktoré pomáhajú ľuďom chodiť, a nositeľné zariadenie na pomoc zrakovo postihnutým ľuďom. Cieľom je pomôcť ľuďom slobodne sa pohybovať - ​​a to nielen autom. Od roku 2015 je to sponzor najvyššej úrovne.





Omega

Oficiálna časomiera hier. Nedávno uviedol na YouTube reklamu "Nahrávanie olympijských snov". Taktiež vytvorila kolekciu hodiniek, sponzorovala a propagovala svoju účasť aj vyslaním hercov a spevákov z Európy a Japonska do slávnej Olympia Bob Run v St. Moritz vo Švajčiarsku.







Dow

Chemická spoločnosť sa v roku 2010 stala najvyšším partnerom MOV. Svoju prítomnosť na zimných hrách v roku 2018 využíva na prezentáciu svojich skúseností podnikateľskému publiku. Poskytuje rôzne služby pre hry, ako napríklad udržiavanie ľadu klziska na správnej teplote a je aj technickým partnerom, ktorý pomáha napríklad vyladiť sánky, aby boli rýchlejšie.