Nakupovanie v roku 2030: 8 vecí, ktoré zmenia maloobchod ako ho dnes poznáme

Zdroj: CBRE

Foto: SITA/AP;thinkstock

dnes 0:07 -

CBRE predpokladá, že zmenou prejdú aj tradičné siete čerpacích staníc, ktoré sa stanú dôležitými mini logistickými miestami, pretože lokality predajcov pohonných hmôt sú ideálnym miestom pre zberné a výdajné miesta pre zákazníkov, ktorí nakupujú on-line.

Bežným sa stane aj vlastníctvo elektromobilov a vozidiel poháňaných vodíkom. V tejto súvislosti bude potrebné zvýšiť počet miest s rýchlym nabíjaním, čo bude platiť najmä pre obyvateľov miest, ktorí nemajú prístup k určenému parkovaciemu miestu alebo nemajú možnosť nabíjania doma.

„Všetko je o zmenách, ktoré sa odohrávajú okolo nás. Týkajú sa úlohy nákupných centier, čerpacích staníc i maloobchodného predaja. Rýchlosť zmien môže niektorých ľudí zachytiť nepripravených, pretože nálada a požiadavky spotrebiteľov sa vyvíjajú rýchlejšie, než sa im stíha samotný priemysel prispôsobiť. Znamená to, že investori a nájomníci by mali byť o krok vpred a nečakať na meniace sa trendy so založenými rukami a prijímať ich až vtedy, keď sa stanú skutočnosťou,“ hovorí Andrew Phipps, riaditeľ divízie maloobchodného výskumu v CBRE pre Veľkú Britániu a región EMEA.





CBRE predstavila prvých osem poznatkov o budúcnosti maloobchodu v roku 2030.



1. Smartfóny postupne vymiznú

Ale mobilný obchod bude aj naďalej rásť. Zdokonalením technológií a virtuálnej reality, dôjde k poklesu celkovej závislosti na inteligentných telefónoch. Nahradia ich menšie a nositeľné gadgety, ktoré sa pripoja k internetu vecí a poskytnú prístup k väčšine informácií a služieb. Maloobchodníci a prenajímatelia obchodných priestorov sa budú musieť pripraviť na poskytovanie digitálne podporovaných prostredí, ktoré môžu ovplyvniť konektivitu spotrebiteľov.

2. Nezávislé obchody

Prevládať budú nezávislé obchody a nezávislí prevádzkovatelia gastronomických prevádzok. Maloobchod bude viac reagovať na lokálne požiadavky a ponúkať jedinečné tovary a služby. Obchodné reťazce využijú svoju príležitosť a začnú s rozvojom lokálnych konceptov a značiek, aby vytvorili zdanie nezávislosti.

3. Bezhotovostné spôsoby platenia

Výdajné pulty v obchodoch budú nahradené rýchlejšími bezhotovostnými spôsobmi platenia. Mnohí predajcovia už odstránili potrebu fyzických platieb pokladníkovi a tento spôsob bude pravdepodobne pokračovať, keďže technológie zohrávajú čoraz dôležitejšiu úlohu ako prostriedok predaja v maloobchode.

4. Technológie v skúšobných kabínkach

Už nám kabínky nebudú brániť v nakupovaní, nové technológie umožnia vyskúšať si oblečenie vo virtuálnom prostredí a zobrazovať položky, ktoré už zákazník vlastní v kombinácii s tovarom, ktorý si chce kúpiť. Technológia skúšobných priestorov tiež nakupujúcim umožní požiadať o inú veľkosť, či štýl oblečenia, prostredníctvom dotykovej obrazovky. Tým sa vylúči potreba opustiť skúšobnú kabínku.





5. Zdravie, krása a dobrý pocit

Bude rásť počet tzv. wellness zariadení. Instagramová generácia bude mať ešte väčšiu potrebu vyzerať dobre. Fitness centrá sa stanú bežnými a často navštevovanými miestami v obchodných centrách, mestských štvrtiach a v novostavbách rezidenčných nehnuteľností.

6. Nakupovanie ako voľnočasová aktivita

Keďže sa z obchodov stanú showroomy, výrazne sa zvýši počet zábavných a zážitkových prvkov v obchodoch. Rozdiel medzi voľno-časovými aktivitami a nakupovaním sa stane takmer neviditeľným práve tým, že značky sa budú snažiť svojich zákazníkov prilákať na zážitkové nakupovanie.

7. Centrá ako priestor so zmiešaným využitím

Centrá budú obsahovať zdravotnícke zariadenia, vzdelávacie priestory, coworkingové kancelárie a miesta na distribúciu i zber produktov. Staršie centrá, ktoré sa neprispôsobia novým trendom, budú mať veľké problémy s prenájmom, budú zívať prázdnotou.





8. Algoritmy budú predpovedať dopyt aj cenu

Maloobchodníci budú disponovať algoritmami, ktoré dokážu predpovedať dopyt a cenové relácie na celú dekádu vopred. Základný tovarov sa bude objednávať a doručovať bez potreby klasického nakupovania v konvenčnom zmysle. Logistický priemysel bude využívať predpovede správania sa zákazníkov, aby im dokázal prispôsobiť operačný proces.

Riaditeľ oddelenia CBRE pre prenájom maloobchodných priestorov Peter Pohanka tvrdí, že mnohé z predpovedaných zmien už môžeme v určitom štádiu sledovať pri nakupovaní aj dnes. „Ide napríklad o prerod nákupných centier na multifunkčné centrá, v ktorých ľudia trávia voľný čas a kde si môžu na jednom mieste vybaviť množstvo potrebných vecí, rozvoj showroomov u on-line predajcov, či rozširovanie nových nezávislých gastro konceptov.“

Mnohé zo zmien predpovedaných na rok 2030 sa už dejú, Amazon otvoril v USA prvú predajňu bez pokladní, zákazník si vezme tovar z regálu a jednoducho vyjde cez turniket. „Existujú prvé prototypy doručovania tovaru dronmi, nákupné zoznamy dávajú dokopy domáci digitálni asistenti ako Alexa a prediktívne modely on-line predajcov sa stávajú čoraz presnejšími v odhadovaní preferencií nakupovania,“ hovorí analytik retailového oddelenia v CBRE na Slovensku Róbert Pollák s tým, že vplyv nových trendov môžeme vidieť aj na Slovensku.



Pôvodne on-line predajcovia začali výrazne rozvíjať sieť svojich showroomov vo väčších mestách. V niektorých prípadoch sa z nich stali plne funkčné kamenné prevádzky so sofistikovanejšími možnosťami nákupu typu click and collect – zákazník si často príde iba vyzdvihnúť svoj nákup a užiť si doplnkové služby, často nesúvisiace s primárnou funkciou obchodu. Jedným z príkladov prelínania on-line a offline sveta na Slovensku je vývoj v rámci segmentu kníhkupectiev. Konkurencia medzi etablovanou sieťou kamenných kníhkupectiev a on-line e-shopov vyústila do situácie, keď vedľa seba dokážu paralelne existovať dva biznis modely so širokou sieťou kamenných prevádzok, často spojených s kvalitnou kaviarňou, funkčným e-shopom, zákazníckou podporou a marketingom založeným na vytváraní lojálnych väzieb so zákazníkmi aj spisovateľmi.







„Aj predajcovia módy zavádzajú možnosť predaja typu shop & collect – vyzdvihnutie si tovaru zakúpeného on-line na predajni s možnosťou vrátenia tovaru v prípade, že nespĺňa očakávania,“ dopĺňa Pollák. Zmeny sa dejú aj v tradične konzervatívnom odvetví, akým sú potraviny. „S nákupom potravín on-line a donáškou do domu v požadovanom čase experimentujú okrem veľkých sietí aj menší regionálni operátori, slovenský zákazník sa so službou zoznamuje zatiaľ veľmi opatrne. V špecializovaných segmentoch s pridanou hodnotou pre zákazníka, napríklad pri nákupe čerstvého a kvalitného ovocia a zeleniny od lokálnych výrobcov už môžeme vidieť čisto on-line predajcov zameraných na špecifickú časť obyvateľstva.“

Dnes už v nákupných centrách vidíme množstvo doteraz neštandardných atrakcií a inováciách v mixe nájomcov. Ako ukázala správa Food & Beverage z dielne CBRE, v nákupných centrách rastie podiel kvalitných reštaurácií a občerstvenia. Trend „leisure centier“, zameraných primárne nie na nakupovanie, ale trávenie voľného času na Slovensku iba začal naberať na dynamike. Vlastníci nákupných centier na Slovensku, v rámci narastajúcej konkurencie najmä v hlavnom meste, musia pri plánovaní rozvoja svojich projektov uvažovať vizionársky. Každá chystaná zmena by mala zahŕňať prípravu pre aplikáciu nových technológií, aby mohli udržať krok s novými projektmi na trhu, postavenými na nových technologických princípoch.