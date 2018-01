Posledné zasadnutie Fedu pre Janet Yellenovú

dnes 21:10 -

V strede týždňa sme sa prvých makroekonomických údajov dočkali z Japonska, ktoré zverejnilo dáta priemyselnej produkcie, ktorá medzimesačne vzrástla na 2.7% a prekonala tak očakávaný rast na 1.5%. V neskorých nočných hodinách zverejnila Austrália kvartálne údaje o stave inflácie, ktorá štvrťročne rastie tempom 0.6% pričom sa očakával rast spotrebiteľských cien 0.7% tempom. Index PMI nevýrobného sektora v Číne vzrástol z 55.0 bodu na 55.3 bodu. Čína takisto zverejnila Index PMI výrobného sektora, ktorý poklesol z 51.6 bodu na 51.3 bodu. Začatá výstavba v Japonsku medziročne poklesla o 2.1%, pričom sa očakával rast o 1.1%. Ázijské akciové indexy uzavreli nasledovne: Nikkei 225 -0.83%, Hang Seng +0.86% a CSI 300 +0.47%.

Starý kontinent bol takisto bohatý na makroekonomické dáta. Maloobchodné tržby v Nemecku na mesačnej báze poklesli o 1.9%, pričom sa očakával pokles len o 0.3%. Inflácia meraná indexom spotrebiteľských cien v eurozóne medziročne poklesla z 1.4% na 1.3% podľa očakávaní analytikov. Miera nezamestnanosti v eurozóne dosahuje najnižšiu úroveň od roku 2009. V januári dosiahla miera nezamestnanosti podľa očakávaní úroveň 8.7%. Európske akciové indexy ukončili obchodovanie nasledovne: EuroStoxx 50 -0.01%, FTSE 100 -0.82 %, CAC 40 +0.10% a DAX -0.12 %.

Súkromný zamestnávatelia v Spojených štátoch vytvorili v januári 234 tisíc nových pracovných miest a prekonali tak odhady analytikov na úrovni 186 tisíc. Kanadská ekonomika medzimesačne vzrástla o 0.4% podľa očakávaní. Zásoby ropy zverejnené agentúrou IEA vzrástli o 6.8 miliónov barelov, pričom sa očakával nárast len o 0.1 miliónov barelov. Zásoby benzínu naopak poklesli o 1.98 miliónov barelov a očakával sa nárast o 1.80 miliónov barelov. Americká centrálna banka (Fed) dnes podľa očakávaní ponechala základnú úrokovú sadzbu bez zmeny, v rozpätí 1.25 až 1.50%. Upozornila však, že očakáva vyššiu infláciu, čo signalizuje, že by mohla zvýšiť sadzby v marci tohto roku s pravdepodobnosťou až 99.0%, kedy bude už novým šéfom Fedu Jerome Powell. Fed vďaka solídnemu rastu zamestnanosti, výdajom domácností a kapitálových investícií očakáva, že ekonomika bude tento rok expandovať miernym tempom a trh práce ostane silný. Inflácia by mala zrýchliť a v strednodobom výhľade by sa mala stabilizovať v okolí dvoch percent, čo je cieľom Fedu. Americké akciové indexy ukončili obchodný deň nasledovne: Dow Jones +0.29% %, SPX +0.06% a NADAQ +0.12%.