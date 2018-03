Zdroj: QZ

Večierok plný podnikových manažérov, generálnych riaditeľov z vplyvných firiem. Každý, kto sa niečoho takéhoto zúčastnil vo svete bohatých vie, že to, o čom sa snažia v súčasnosti čo najviac informovať médiá, je bohužiaľ pre takéto stretnutia typické.

Vo finančnom svete sa dvojzmyselné vtipy, sexistický slovník a dokonca aj nežiaduci fyzický kontakt považujú za niečo normálne. Na niečo také nepotrebujete špeciálnu udalosť, stretnete sa s tým aj na niektorých konferenciách počas občerstvenia. Zákerné správanie sa prevláda v odvetví, ktoré je natoľko nenávidené aj milované. V odvetví kde vládnu tri veci: závisť, majetok a moc. Z pozície sily sa predpokladá, že tieto typy prečinov budú premlčané bez následkov. Ale v tomto bode sa asi podobnosť finančného sveta s tým v Hollywoode končí.





Hnutie #MeToo spustilo domino efekt, v Hollywoode sa začali množiť obvinenia zo znásilnenia, sexuálneho obťažovania a rôznych nezákonných činov. #MeToo nabralo na obrátkach a dodalo odvahu mnohým, aby začali otvorene hovoriť proti rôznym velikánom aj z rôznych iných oblastí ako je umenie, technológie a pod. Počet bývalých mocných, dnes už len zmätených mužov rastie. Nenašlo sa odvetvie, ktoré by nepoukázalo aspoň na jedného výkonného riaditeľa. Až na svet finančný, kde je nepravdepodobné, že sa dosiahne spravodlivosť.



Dostali sme sa do depresívnej, vopred predvídateľnej fáze reakcií na hnutie. Ženy, ako Catherine Deneuveová, označujú #MeToo za aktivitu zameranú proti mužom. List kritizujúci kampaň #MeToo podpísali stovky osobností. A hoci sa Deneuveová ospravedlnila obetiam sexuálneho obťažovania, na svojom postoji nemieni nič meniť a ďalej obraňuje právo mužov zvádzať ženy. Ozvali sa j aktivisti za práva mužov, ktorí kampaň označujú len za hon na čarodejnice. Áno, hollywoodski baróni sú istým spôsobom silní, ale... Nevedú banky, nedávajú finančné prostriedky na infraštruktúrne projekty, nie sú schopní siahnuť vám na majetok, nie sú hráčmi v globálnom obchode a nemajú možnosť manipulovať verejnosť pri nákupe alebo odmietaní určitého tovaru. Tiež nie sú zodpovední za ropu a elektrickú energiu, ani za prácu miliónov ľudí, za ekonomický výkon krajiny, ani za rozpútanie vojny. To finančníci a veľkí obchodníci majú tieto veci pod kontrolou. A ich menou boli vždy ženy. Makléri berú svojich obchodných partnerov do striptízových klubov, na klientske večery a platia im luxusné prostitútky, bankári sa s veľkými investormi stretávajú v bare známeho londýnskeho hotela, o ktorom každý vie, že ženy sa tu zvyčajne objavujú až po dohode o podpísaní zmluvy.







Ako ukázalo hnutie #MeToo, ženy doteraz o týchto veciach mlčali, pretože neverili, že ak by prehovorili, malo by to dôsledky pre ľudí, ktorí ich obťažovali. Kto by šiel s nehanebnosťami na verejnosť a chcel sa tak dostať do nepríjemností s nejakým generálnym riaditeľom, ktorý má dostatok peňazí na to, aby si mohol kúpiť aj niekoľko vašich generácií? Kto má dostatok peňazí na zaplatenie si dobrého právnika v prípadnom súdnom spore? Koniec koncov, všetko sa to ospravedlňuje chlapským prístupom. V systéme, ktorý si vybudovali muži, aby sa ochránili a mali silné slovo proti slovu ostatných.

Historicky to potvrdzuje vývoj v Británii, s jej patetickou posadnutosťou tradíciami, kde boli v 18. storočí zakladané džentlmenské kluby, členmi boli bohatí aristokrati, podnikatelia a finančníci. Tento trend sa objavil neskôr aj v USA a v iných krajinách. Dnes sú z týchto džentlmenských klubov často len pánske kluby so striptízom.

Klub najvplyvnejších si nedávno dal stretnutie v Davose. Tam si však zvolil jazyk, ktorý zodpovedá norme. Napríklad sa hovorilo o tom, že zastavenie sexuálneho obťažovania je "dobré pre podnikanie". To všetko je však len príjemná hudba pre uši. Každodenne zverejnené prípady agresie voči ženám neviedli k tomu, aby bola potrestaná konkrétna osoba alebo firma, nikto sa kvôli tomu nedostal na čiernu listinu a nikto ani len nepripustil, že by sa podobné udalosti vo svete peňazí skutočne stali. #MeToo sa podarilo rozprúdiť stojaté vody, je to veľký krok pre ženy v mnohých odvetviach, ale pokiaľ ide o financie, ako by šlo o úplne iný svet.