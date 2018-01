Európsky regulátor chystá významné úpravy obchodovania CFD inštrumentov a opcií

dnes 9:00 -

Zmeny a opatrenia môžu nadobudnúť účinnosť už o niekoľko týždňov, pričom do 5. februára 2018 je ešte možné k jednotlivým návrhom vyjadriť svoj názor či súhlas, alebo nesúhlas. Jednotlivé zmeny by mali smerovať k väčšej ochrane spotrebiteľov na finančných trhoch, hoci niektoré z nich nie sú z pohľadu investorov či maklérskych domov úplne v súlade so záujmami obchodníkov.

Ide predovšetkým o tieto opatrenia: zníženie finančnej páky na 1:30 – 1:5, mechanizmus stop out aplikovaný na jednotlivé pozície (a teda nie na portfólio ako celok) a zákaz poskytovania akýchkoľvek benefitov a stimulov klientom.

Pozrime sa bližšie na dané návrhy a ich možný vplyv na obchodníkov.

Zníženie finančnej páky na 1:30 – 1:5

Toto zníženie sa dotkne všetkých skupín CFD finančných nástrojov vrátane hlavných menových párov (páka 1:30), indexov (1:20 – 1:10) či komodít (1:20 na zlato a 1:10 na ostatné komodity). V praxi by to znamenalo, že ak by chcel obchodník realizovať transakciu napr. na nákup 1 lotu menového páru EURUSD (1 lot predstavuje nominálnu hodnotu 100 000 EUR), namiesto doterajšej marže v hodnote 500 EUR (páka 1:200) by musel vynaložiť maržu cca 3 333 EUR (páka 1:30). Pre obchodníka by to znamenalo potrebu vložiť vyšší kapitál na to, aby si takúto pozíciu mohol otvoriť resp. dosahovať expozíciu, na ktorú bol zvyknutý, a tým pádom z toho plynie aj riziko väčšej straty. Keďže má XTB zavedený mechanizmus ochrany pred negatívnym zostatkom na účte, odpadajú obavy z toho, že sa klient dostane do mínusu a bude dlhovať brokerovi, čo by v konečnom dôsledku znamenalo tiež potrebu navyšovať prostriedky na účte (podobne ako pri znížení finančnej páky). Okrem toho sú klienti XTB vždy s dostatočným predstihom niekoľkými spôsobmi (vzdelávanie, telefonický kontakt, webové stránky alebo zmluvná dokumentácia) informovaní o vysokej rizikovosti obchodovania s CFD kontaktmi a že by mali takouto formou investovať len také prostriedky, o ktoré si môžu dovoliť prísť. Klientom taktiež poskytujeme kvalitné edukačné služby vo forme prezenčných a online seminárov, archívu webinárov či osobných a telefonických konzultácií a vzdelávame ich aj v takých dôležitých témach, ako sú money management a riadenie rizika. Finančná páka a jej vplyv sa dajú do istej miery eliminovať napríklad zvolením vhodného objemu transakcie a následným riadením pozície a jej rizika.

Mechanizmus stop out aplikovaný na jednotlivé pozície

Tento návrh je založený na tom, že mechanizmus stop out (automatické uzavretie otvorenej pozície pri určitej strate) by sa mal aplikovať na jednotlivé otvorené pozície bez ohľadu na zostatok na účte a nie na portfólio ako celok. Znamenalo by to automatické uzavretie obchodu, ak by strata z tohto obchodu dosiahla 50% blokovanej marže na túto transakciu. Tento krok nie je tak celkom v záujme klienta, pretože obchodníci nemôžu využiť zisky zo ziskových transakcií na zvýšenie použiteľnej marže. V prípade väčšieho množstva obchodov je bežné, že niektoré pozície sú v strate, no ziskové pozície tieto straty vykrývajú. Negatívne to ovplyvní aj dlhodobých obchodníkov. Pri dlhodobých obchodoch je bežné, že sa otvorené pozície môžu v krátkodobom horizonte prepadnúť – toto je riziko, ktoré dlhodobí investori chápu a dávajú svojim transakciám priestor v negatívnych číslach. Zavedenie nového mechanizmu stop out by pre obchodníkov znamenalo to, že budú pri väčšom poklese predčasne „vyhodení“ z obchodu, čo môže narušiť ich celkovú stratégiu obchodovania portfólia alebo hedgeovaciu stratégiu, nehovoriac o potrebe opätovného otvorenia pozície a s tým súvisiace zvýšenie nákladov vo forme poplatkov. Opäť je na mieste uviesť, že XTB má zavedený mechanizmus ochrany pred negatívnym zostatkom na účte, čo obchodníka chráni pre stratami väčšími, ako je jeho vložený kapitál.

Zákaz benefitov a stimulov pre klientov

Toto opatrenie smeruje k tomu, že klienti nebudú môcť získať žiadne benefity alebo stimuly od brokera v peňažnej či nepeňažnej forme. Cieľom tohto opatrenia je znížiť riziko, že takéto stimuly budú použité na lákanie drobných klientov k pre nich často nevhodným produktom. Tu je potrebné uviesť, že XTB sa snaží prevádzkovať svoju činnosť transparentne a vníma ako formu bonusu a podpory klientskej aktivity to, ak klientovi pomôže formou edukačných materiálov či kníh, kompenzáciou prvých strát alebo ho za aktivitu a vernosť odmení znížením poplatkov na obchodovanie. Ako problém vnímane skôr spoločnosti, ktoré klientom ponúkajú extrémne štedré uvítacie bonusy, čo zaberá najmä na neinformovaných klientov hľadajúcich „rýchle zárobky“. XTB nemá časovú podmienku vkladu finančných prostriedkov a nepodnecuje klientov k okamžitému obchodovaniu na reálnych finančných trhoch. Klient má možnosť využívať neobmedzenú demo verziu účtu, zúčastňovať sa bezplatných vzdelávacích akcií, využívať telefonické alebo osobné konzultácie a až keď je sám presvedčený o vhodnosti vstúpiť na reálny trh, urobí tak dobrovoľne a podľa vlastného uváženia. Vtedy môže využiť podporné benefity a stimuly, čo bude klient iste vnímať ako pozitívum a bude sa tešiť podpore a záujmu zo strany svojho brokera.

O všetkých týchto, ako aj ďalších navrhovaných opatreniach sa môžete dočítať v pôvodnom dokumente ESMA, ktorý nájdete tu. Svoje názory, súhlas alebo nesúhlas s týmito návrhmi môžete vyjadriť priamo ESMA do 5. februára 2018 vyplnením príslušného formulára.

CFD, alebo tzv. kontrakty na vyrovnanie rozdielu, sú finančné nástroje, ktorých podkladovým aktívom môže byť akcia, akciový index, komodita, ale aj mena. V posledných 10 rokoch zažili obrovský boom, pretože umožňujú drobným investorom špekulovať na rast či pokles daného aktíva bez toho, aby disponovali vyšším kapitálom, ktorý je spravidla k obchodovaniu komodít či akcií potrebný. Rozšírenie týchto inštrumentov umožnil tiež rozvoj moderných informačných technológií, vďaka ktorým dnes môžu individuálni investori realizovať svoje transakcie v priebehu niekoľkých sekúnd priamo zo svojh počítača či mobilného zariadenia.