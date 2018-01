Skorumpovaný svet plný podvodov: Potrebujeme novú kryptomenu, tvrdí mladý milionár

Zdroj: businessinsider

Erik Finman sa vykašľal na štúdium vo veku 15 rokov, lákala ho kariéra podnikateľa. Stačili 4 roky a stal sa z neho mimoriadny multimilionár. Vďaka Bitcoinu. Časom ale prišlo sklamanie. Tvrdí, že ​​existuje príliš veľa podvodov a príliš veľa politiky okolo Bitcoinu alebo iných kryptomien, ktoré by mohli v budúcnosti nahradiť tradičné peniaze. To je dôvod, prečo sa rozhodol osloviť ďalších bitcoinových milionárov, aby spustili novú kryptomenu, ktorá by vyriešila najväčšie problémy tých súčasných.



Meno Erik Finman ste už určite počuli. Jeho príbeh je vlastne stávka s rodičmi, že ak zbohatne, nemusí sa ďalej venovať štúdiu. Stávku nakoniec vyhral, v súčasnosti, vďaka nárastu trhov so špekulatívnymi finančnými produktmi, dosiahol Finmanov majetok v kryptomene ekvivalent zhruba 4 miliónov dolárov. A to aj po prepade cien z uplynulých týždňov. Finman totiž nevlastní len Bitcoiny, diverzifikoval aj do iných kryptomien, aj do tradičných investičných nástrojov. Dokonca si začal sporiť na dôchodok.







Napriek počiatočnému nadšeniu je súčasným stavom sklamaný. A to nehovoríme o prudkom prepade Bitcoinu, ale o tom, že kryptomenový boom priniesol aj nárast množstva podvodov a špinavých obchodoch. Jeho sklamanie pramení aj z toho, ako je digitálna komunita príliš zaujatá svojimi vlastnými záujmami o modernizáciu základnej technológie, a nerieši narastajúce námietky zo strany užívateľov. Odkazuje pritom na čoraz väčšiu skorumpovanosť trhu plného špekulácií, hovorí, že to vedie k tomu, že väčšina kryptomien má dnes skôr podstatu aktíva, podobne ako zlato, než by predstavovala náhradu za peniaze bez politického dohľadu, čo bol pôvodný nápad. "Vidíme prvú generáciu krytpomeny, ako vznikla a ako pravdepodobne aj skončí," hovorí Finman pre businessinsider.







Preto navrhuje vytvoriť niečo nové. A v tom sa chce zamerať na vývoj meny novej generácie. Lieta po celom svete od Dubaja po San Francisco a snaží sa zostaviť "konzorcium" z ďalších bitcoinových milionárov. Už v priebehu niekoľkých nasledujúcich mesiacov, ako povedal, predstaví svoj hlavný plán pre novú kryptomenu. Technické detaily budú odhalené neskôr, ale hlavným odkazom je, že táto nová kryptomena by mala obsahovať všetko to, čo v súčasnosti Bitcoinu chýba.



Čo konkrétne mu na Bitcoine vadí?



Volatilita Bitcoinu spôsobuje, že je príliš nepredvídateľný, aby sa ním dalo platiť za tovar. Finman hovorí, že jeho projekt bude navrhnutý tak, aby hodnota meny natoľko nelietala, aby sa dala jednoduchšie predvídať.



Pri Bitcoine sa transakčné poplatky za odosielanie alebo prijímanie pohybujú vo výške až 37 USD. Sú tak nastavené kvôli preťaženiu siete vyplývajúceho z obrovského nárastu záujmu o túto gigitálnu menu. Konzorcium navrhlo spôsob, ako udržať nízke poplatky, aj keď mena v ideálnom prípade bude mať veľké množstvo používateľov a ich počet by aj ďalej rástol. Okrem toho Finman sľubuje, že transakcie budú omnoho rýchlejšie, než je to dnes v prípade Bitcoinu aj niekoľko dní.



Ťažba Bitcoinu je značne energeticky náročná. Rovnako aj jeho posielanie, či prijímanie. Podľa niektorých odhadov by to mohlo spôsobiť urýchlenie klimatických zmien. Finman hovorí, že jeho konzorcium má sľubné nápady na zníženie spotreby elektrickej energie pri vytváraní kryptomeny.



Bitcoin je ťažké používať, vyžaduje, aby si používatelia sťahovali často komplikovaný softvér, aby získali elektronickú peňaženku, prostredníctvom ktorej dokážu posielať menu obchodníkom alebo iným používateľom. Nový projekt by mal byť pre užívateľov priateľskejší, tvrdí Finman.





Všetky tieto riešenia sú podľa odborníkov ľahšie vysloviteľné, ako zrealizovateľné. Ide o dobre známe problémy zo sveta kryptomien, ale mnohí ich vnímajú ako prirodzené obmedzenia blockchainu, technológie, na ktorej beží Bitcoin a ďalšie digitálne meny. Problémy sú síce riešiteľné, ale vyžadujú, aby sprostredkovatelia, ako napríklad banky, centralizovali časť svojej základnej infraštruktúry, aby zjednodušili celý proces. Tým by sa ale podkopávalo to, čo Finman označuje za "krásu kryptomien": sú decentralizované, nie pod kontrolou bánk a vlád, a teoreticky ich to oslobodzuje od politických zásahov.

Už tu bolo úsilie tieto nedostatky odstrániť. Za všetky spomeňme vlaňajšie rozdelenie Bitcoinu, keď vznikla nová mena Bitcoin Cash. Oddelením sa od hlavnej komunity ponúkla nízkonákladové vysokorýchlostné transakcie. Ale Finman je skeptický voči takémuto postupu, obáva sa, že aj nový Bitcoin je príliš prepojený s minulosťou, aby dokázal predstavovať skutočný zmenu. Napriek tomu Finman tvrdí, že kryptomena ako taká prežije. Preto sa rozhodol vytvoriť združenie, aby sa celá záležitosť prehodnotila.







Tak ako Finman, aj ostatní z budúceho konzorcia získali Bitcoiny medzi prvými. Finman mnohé mená pozná z obdobia keď mal len 12 rokov. V tom čase si kúpil svoj prvý Bitcoin za 12 dolárov. Veľa ľudí vtedy nevenovalo serióznu pozornosť kryptomene. Finman hovorí, že títo investori uprednostňujú zachovanie si súkromia a on sa stal prirodzenou tvárou projektu z dôvodu, že ho už ľudia dobre poznajú prostredníctvom médií. Dlhoročná skúsenosť, akú má konzorcium s Bitcoinom, odhalila nielen nedostatky, ale aj množstvo nápadov, ako by sa dala mena zlepšiť.



Finman hovorí, že všetci z konzorcia, ako jedni z prvých, ktorí verili kryptomene, už dosiahli istú mieru dôvery a preto tak ako aj on, udržiavajú značné investície do jej súčasnej podoby. Finman hovorí o viere v koncepciu. Predpovedá, že nakoniec tak či tak vznikne nová dokonalejšia kryptomena, či už na základe realizácie myšlienok konzorcia, alebo s tým príde niekto úplne iný. Ako hovorí, prínosy tejto novej kryptomeny budú natoľko každému zrejmé, že nikto o nich nebude pochybovať. "Hneď ako sa objaví niečo lepšie, tak s touto aktivitou končím," povedal Finman.