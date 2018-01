Sledujme pozorne človeka, ktorý rozpoznal blížiaci sa hypotekárny armagedon a zarobil 489 %

Zdroj: HOR

Deň nula. Predbežne ho vyhlásili v Kapskom meste, pretože zdroje pitnej vody, ktoré slúžia obyvateľom tejto metropoly, sa podľa výpočtov odborníkov v tento deň minú a mesto úplne zatvorí potrubie privádzajúce vodu do jednotlivých štvrtí. V súčasnosti sú v meste vyhlásené úsporné opatrenia, od 1. februára bude maximálny limit spotreby na obyvateľa vyhlásený na 50 litrov denne a momentálne je spotreba obmedzená na 87 litrov na deň a osobu.



Obľúbená turistická destinácia na južnom brehu afrického kontinentu má približne 3,7 milióna obyvateľov a denne spotrebuje zhruba 700 miliónov litrov vody. Už dnes sú v niektorých štvrtiach rozmiestnené cisternové vozidlá a obyvatelia si chodia naplniť svoje nádoby pitnou vodou. Príčinou vodnej krízy je nedostatok zrážok a prudký rast počtu obyvateľov v Kapskom meste a okolí. Zároveň distribučná spoločnosť Rand Water znížila tlak vody v potrubí pre niektoré municipality, ktoré meškajú s platbami za dodávku vody. Tieto vyššie položené lokality v danej chvíli nedokážu pri zníženom tlaku priviesť vodu do domácností. Na dôvažok, vodné nádrže a priehrady v celej Juhoafrickej republike sú naplnené na približne 59 % svojej bežnej kapacity a celá krajina sleduje predpovede zrážok. V médiách sa diskutuje o tom, ako budú fungovať nemocnice po dni nula, keď budú bez tečúcej pitnej vody.

Situáciu podobnú tejto, ale v úplne inej sfére rozpoznal už dávnejšie Dr. Michael Burry. Tento v podstate amatérsky obchodník a investor niekedy v roku 2006 svojou analýzou dát z bánk rozoznal, že na derivátoch postavených na základe zabalených hypoték niečo nie je v poriadku. Oslovil veľké banky, ktoré spomínané deriváty umiestňovali húfne na trh ako kolateralizované dlhové obligácie (CDO). Požiadal ich, aby mu predali produkty, ktoré vsádzali na zlyhanie týchto derivátov, čo banky so sarkastickým úškľabkom radi spravili. Burry v tom čase riadil svoj hedžový fond Scion Capital a v momente, keď už sa začali množiť prípady zlyhaných hypoték a napriek tomu hodnota derivátov neklesala, jeho spoluinvestori ho obviňovali, že sa zbláznil. Vyčítali mu, že kúpil nezmyselné zaisťovacie produkty, za ktoré ešte dokonca musel doplácať, keď hodnoty CDO rástli.



Ale čas ukázal, že Dr. Burry mal „bohovského ciťáka“. Keď po plnom prevalení sa krízy uzatvoril všetky svoje pozície, vrátil svojim spoluinvestorom takmer 5-násobok ich vkladov. Celá situácia je farbisto opísaná vo filme „The big short“, kde na konci je v titulkoch krátka veta: „Dr. Michael Burry svoj fond Scion Capital zavrel a teraz sa venuje len investíciám do jednej komodity – do vody“.

Je desivé si predstaviť, že tento človek, ktorý videl do hĺbky problému s hypotékami pre „nefinancovateľné obyvateľstvo“ má opäť náskok a vidí niečo, čo ostatní vidieť nechcú, alebo nemôžu.



Pitná voda je pre ľudstvo nevyhnutná. No zďaleka nie je nikomu z nás zaručené, že k nej budeme mať prístup. Len 2,5% z celkového množstva vody na planéte je voda pitná, horšie je, že z tohto objemu je až 90 % vo forme ľadovcov a snehu. Klimatické zmeny k pravidelnému prísunu pitnej vody tiež nepomáhajú, ako vidno na príklade z Kapského mesta.







Dr. Burry sa však na vec pozerá trochu inak. Neinvestuje do akýchsi „práv na vodu“ alebo do akcií vodárenských spoločností. Investuje do potravinárstva, do ornej pôdy v blízkosti vodných zdrojov a podobne. Potraviny sú v jeho ponímaní transformovaná voda. Veď napríklad na výrobu jednej fľaše vína je spotrebovaných 280 litrov pitnej vody. Investície do vodárenských zariadení zaostávajú, pretože mestá škrtia rozpočty, Svetová zdravotnícka organizácia tvrdí, že 1,2 miliardy ľudí je ohrozených nedostatkom pitnej vody. Transport vody z miest, kde jej je dostatok, do miest s chýbajúcimi zásobami je ekonomicky a aj fyzikálne náročný. Nehovoriac o strategickom význame vodovodov a prečerpávacích staníc počas rôznych konfliktných situácií (vojna v Sýrii, kríza na Ukraine a podobne). Na tomto odkaze nájdete podrobnejšiu chronológiu konfliktov o vodné zdroje, či spojených s pitnou vodou.

Ak sa o vodu zaujíma investor, ktorý dosiahol výnimočné výsledky napriek krivým pohľadom množstva konkurentov a „odborníkov“, stojí za to sa zamyslieť nad touto témou a pozrieť sa na príležitosti v investíciách spojených s vodou.