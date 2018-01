Luxemburský regulátor prikývol: Najväčšia japonská kryptoburza spustila obchodovanie aj na území EÚ

Zdroj: FT;ihned

Foto: BitFlyer

dnes 0:37 -

Tokijská kryptomenová burza BitFlyer patrí na základe objemov obchodov k najväčším tohto druhu na svete. Podľa denníka Financial Times sa burza na objemoch obchodov s Bitcoin v Japonsku podieľa zhruba 80 percentami. Celosvetovo potom má podľa odhadov podiel medzi 20 a 30 percentami. Ponúka však aj obchodovanie s ďalšími kryptomenami, ako sú litecoin či ethereum. V minulom roku sprostredkovala klientom obchody s digitálnymi menami v objeme 250 miliárd dolárov, z toho väčšinu v posledných mesiacoch roka, kedy cena Bitcoinu a ďalších kryptomien prudko rástla.





Na základe licencie na poskytovanie platobných služieb, ktorú dostala na začiatku januára od luxemburského regulátora finančných trhov Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), poskytuje svoje služby aj v Európskej únii. Týmto krokom sa snaží vyhovieť rastúcemu záujmu o obchodovaní zo strany európskych profesionálnych a inštitucionálnych investorov.

Ako jednu zo svojich hlavných predností burza uvádza, že patrí pod dohľad regulačných orgánov v Japonsku, EÚ a tiež v Spojených štátoch, kde začala obchodovanie v novembri. To okrem iného znamená, že musí dodržiavať zákony a pravidlá zamerané proti praniu špinavých peňazí.





"Regulačný dohľad je pre budúcnosť odvetvia obchodovania s Bitcoinom a ďalšími virtuálnymi menami absolútne kľúčový," vyhlásil šéf burzy BitFlyer Yuzo Kano, bývalý trader investičnej banky Goldman Sachs.

V Európe plánuje BitFlyer spočiatku klientom ponúkať obchodovanie Bitcoinu v eurách. V budúcnosti plánuje ponúkať aj obchodovanie ďalších najpopulárnejších virtuálnych mien. K euru by navyše mali pribudnúť aj ďalšie tradičné meny. Výkonný riaditeľ BitFlyer pre Európu Andy Bryant denníku Financial Times povedal, že burza nebude, na rozdiel od Japonska, spočiatku ponúkať obchodovanie na finančnú páku. Bryant ďalej uviedol, že burza bude jediným licencovaným trhom s virtuálnymi menami na svete, ktorý prepojí obchodovanie v EÚ a Japonsku. Európski obchodníci tak získajú prístup na veľmi likvidný japonský trh. To je pre inštitucionálnych a profesionálnych investorov, ktorí chcú nakupovať a predávať vo väčších objemoch, veľmi dôležité kritérium pre výber trhu.